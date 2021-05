Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 7 maggio (conc 18/2021)

E’ venerdì e prima di iniziare il weekend torna l’appuntamento con il gioco EuroJackpot che oggi 7 maggio 2021 offre nuove interessanti possibilità di vincere. Si tratta del primo concorso del nuovo mese e i giocatori appassionati da tutta Europa sono pronti a conoscere la nuova combinazione che sarà estratta come da tradizione poco dopo le ore 20.00. Prima di procedere alla scoperta delle regole base per poter tentare la fortuna, diamo uno sguardo all’esito dell’ultimo concorso di aprile ed alle principali vincite messe a segno. I dati giungono da Agipronews che svela come nessuno nella precedente estrazione EuroJackpot è riuscito nell’impresa di mettere a segno l’ambito “5+2”. In assenza della principale vincita, dunque, il jackpot è continuato a salire fino a sfiorare quota 47 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultimo concorso sono stati gli 8 giocatori che hanno centrato il “5+1” portandosi a casa 275.980,90 euro a testa. Le vincite sono state realizzate in Germania (5), Svezia (2) e Finlandia.

Sono stati inoltre centrati anche nove “5+0” da 86.582,20 euro ciascuno. In merito alle vincite realizzate dai concorrenti italiani, la più alta della serata di venerdì scorso è stata quella (la sola) realizzata con il “4+2” del valore di 3.710,60 euro. Si scende poi a 231,60 euro a testa per i 24 concorrenti nostrani che hanno centrato insieme a quasi altre mille persone da tutta Europa il “4+1” e da lì a scendere fino alla vincita con “2+1” di appena 7 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Si riparte anche stasera da un jackpot milionario in vista della nuova estrazione di Eurojackpot che sarà messa a segno nella prima serata odierna. L’obiettivo resta come sempre il “5+2” che a prescindere dal precedente esito riparte anche in caso di vittoria da 10 milioni di euro. Vediamo subito come procedere con la consueta giocata del venerdì, a partire dalle regole molto semplici che permettono di poter mettere a segno la ricca combinazione: basta mettere in gioco una serie di cifre formata da almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina.

Le categorie di vincita del Eurojackpot sono in tutto 12 e questo comporta la possibilità di poter tentare maggiormente la fortuna. Come incrementare ulteriormente la possibilità di portarsi a casa a fine serata un bel gruzzoletto? Giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti! Ovviamente la giocata potrà essere compiuta in ricevitoria, nel modo più tradizionale oppure online previo conto di gioco o ancora tramite app ufficiale.



