EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 8 gennaio (conc 1/2021)

I nuovi numeri vincenti di Eurojackpot sono pronti per essere scoperti. Si è conclusa da poco la nuova estrazione del gioco che raduna tutti i concorrenti d’Europa in quella che è stato il secondo appuntamento del nuovo anno ed arrivati a questo punto occorre fare il necessario controllo per scoprire se l’estrazione si è rivelata fortunata o meno. In fondo sarà possibile verificare subito quali sono stati i numeri vincenti del secondo concorso del 2021: basterà confrontarli con quelli presenti sulla vostra schedina di gioco e scoprire se è stata realizzata una delle numerose vincite in palio.

Con voi compiranno la medesima azione anche i concorrenti degli altri 17 Paesi d’Europa impegnati in questo appuntamento con la fortuna del venerdì. L’Italia riuscirà a salire sul podio? Lo scopriremo solo dopo la necessaria verifica che potrà essere eseguita in varie modalità, tra cui in ricevitoria, attraverso SisalTV o direttamente sui siti ufficiali di Eurojackpot e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove sarà possibile anche conoscere le quote e i Paesi più fortunati. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

22 – 25 – 50 – 8 – 38

EURONUMERI

9 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO!

Il gioco Eurojackpot è giunto al suo secondo nuovo concorso dell’anno. Oggi, venerdì 8 gennaio 2021 si torna finalmente a sperare di poter intercettare la fatidica combinazione fortunata, quella cioè che con il 5+2 garantisce una maxi vincita sorprendente. Il nuovo anno non si è aperto sotto i migliori auspici almeno sul piano del gioco Eurojackpot che nella sua prima estrazione del 2021 di venerdì 1 gennaio non ha inaugurato alcuna vincita con 5+2. Il jackpot in occasione del concorso di oggi, dunque, riparte da una cifra da capogiro poichè è pari a 72 milioni di euro.

A festeggiare nel precedente concorso sono comunque stati sei fortunatissimi giocatori che sono riusciti a centrare il 5+1 portandosi a casa, a testa, il premio imperdibile di 421mila euro! Di queste fortunatissime vincite, come precisa Agipronews, quattro sono state realizzate in Germania, una in Danimarca ed una in Finlandia. Il primo concorrente italiano a fare capolino è stato in grado di centrare il 4+2 del valore comunque interessante di 4.796,50 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Anche in questo nuovo anno, le modalità di gioco di Eurojackpot restano sempre le medesime. Oltre all’Italia partecipano al gioco altri 17 Paesi d’Europa che hanno tutti lo stesso obiettivo, ovvero centrare la combinazione vincente e portarsi a casa il ricco jackpot messo in palio. Giocare è semplicissimo in quanto sarà sufficiente inserire nella propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Grazie alle 12 categorie di premi aumentano ovviamente le possibilità di portarsi a casa anche una vincita inferiore ma comunque interessante.

Il jackpot, ad ogni modo, sarà sempre milionario anche se nel precedente concorso è stata intercettata la vincita con 5+2. In quel caso, infatti, ripartirà comunque da 10 milioni di euro per poi crescere vertiginosamente in caso di mancata vincita fino al record di 90 milioni. L’appuntamento con la fortuna è nella prima serata del venerdì a partire dalle ore 20.00. Tra le ultime novità l’arrivo delle nuove schede di Eurojackpot che contribuiranno a far venire ancora più voglia di giocare!



