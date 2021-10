Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 8 ottobre 2021 (conc 40/2021)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI: RIPARTE LA CACCIA AL RICCO “5+2”!

Il venerdì sera segna come da tradizione la nuova corsa verso un ricco “5+2” in vista del concorso Eurojackpot che si rinnova a partire dalle ore 20.00 circa. Sono sette le cifre che occorre incasellare nella propria schedina di gioco e che se centrate andranno a rappresentare un maxi premio milionario. In attesa di scoprire quali saranno i numeri che andranno a formare la nuova combinazione di stasera, scopriamo come è andata nel precedente concorso del passato venerdì in compagnia di Eurojackpot, grazie ai dati svelati da Agipronews.

Il passato fine settimana non è stato particolarmente fortunato per via dell’assenza del ricco “5+2” che ha portato ad incrementare il montepremi in palio in vista dell’estrazione di questa sera. Il suo valore ha raggiunto quota 21 milioni di euro, diventando sempre più interessante. Non sono comunque mancate le vincite dell’Eurojackpot degne di nota, come le sei realizzate grazie al “5+1” e che hanno fruttato a ciascun fortunato concorrente un premio da 306.502 euro. Ancora una volta la Germania è stato il Paese maggiormente fortunato con ben tre vincite, seguito da Norvegia, Finlandia e Svezia. Nel corso della serata sono stati centrati anche dieci “5+0” del valore di 64.906 euro a testa. E l’Italia? La prima vincita degna di nota è stata quella con “4+1”: in 5 si sono portati a casa 290 euro a testa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 8 OTTOBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AD EUROJACKPOT: LE REGOLE

Non c’è nulla di più semplice che giocare al gioco del venerdì sera che raduna i 18 Paesi d’Europa. Ciò che si complica quando ci si avvicina ad Eurojackpot, è riuscire ad intercettare l’intera combinazione formata da 7 numeri fortunati. Ma come è possibile sfidare la sorte? Per giocare basta mettere nella propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Sono ben 12 le categorie di vincita che permettono di potersi appropriare del jackpot che è sempre milionario.

Proprio così: anche in caso di vincita il jackpot, in occasione del concorso successivo, ripartirà comunque da una base di 10 milioni di euro. La giocata a Eurojackpot potrà essere compiuta sia in ricevitoria che online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati, con possibilità di abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi a quello aperto. E’ possibile anche giocare i sistemi, integrali o ridotti co maggiori possibilità di rintracciare una vincita in palio.



