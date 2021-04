Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 aprile (conc 14/2021)

Torna anche oggi, nella prima serata di venerdì 9 aprile, l’appuntamento con Eurojackpot, il gioco Sisal che chiama in rassegna tutti gli appassionati d’Europa che sperano di poter essere baciati dalla fortuna. Con il fine settimana che si avvicina, infatti, sono in tanti a voler tentare la sorte e mettere in gioco i propri numeri preferiti sperando di poter essere travolti da un’ondata di fortuna. Ed allora, prima di scoprire come poter sfidare il destino, vediamo quali sono stati i risultati conseguiti nell’ultimo concorso dello scorso venerdì attraverso i dati aggiornati forniti come sempre dal portale Agipronews. Intanto la brutta notizia: nessun concorrente è riuscito a centrare il fatidico e ricco “5+2”. Ora spazio a quella bella: il jackpot in occasione della nuova estrazione odierna si fa ancora più interessante avendo raggiunto ormai quota 48 milioni di euro!

In merito alle vincite messe a segno nel corso della serata della scorsa settimana al Eurojackpot, in Germania un fortunatissimo giocatore ha centrato il “5+1” portandosi a casa il ricco premio da 2,1 milione di euro che non ha dovuto divere con nessuno. Sono stati realizzati anche 8 “5+0” del valore di 95 mila euro ciascuno grazie all’ultima combinazione vincente. E gli italiani? Il primo ad aver festeggiato è stato colui che ha centrato il “4+2” conquistando il premio interessante di 5.795,80 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 2 APRILE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Eurojackpot compie il suo nono compleanno! In nove anni di storia il gioco Sisal che raduna l’intera Europa ha distribuito solo in Italia premi per un totale di oltre 236 milioni di euro. Ad oggi sono stati inoltre distribuiti 99 jackpot milionari e l’Italia ha conseguito la sesta posizione per numero di jackpot distribuiti conseguendo per ben 3 volte la vittoria tanto ambita. Eurojackpot, dunque, si pone come uno dei giochi più amati e in grado di radunare, settimana dopo settimana un numero sempre più ampio di nuovi giocatori. Ma come si gioca al tanto atteso concorso del venerdì sera? Le regole sono semplici ed anche questo lo rende ancora più interessante agli occhi dei concorrenti provenienti da ben 18 diversi Paesi d’Europa. Per giocare – in ricevitoria o online (anche tramite app ufficiale) – basterà mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Tante le possibilità di vincita mentre il jackpot sarà sempre milionario anche nel caso in cui dovesse essere intercettato. Nel concorso successivo, infatti, ripartirà da 10 milioni di euro per poi salire vertiginosamente in caso di mancata vincita.

