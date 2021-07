Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 luglio (conc 27/2021)

CHE SORPRESA CI REGALERÀ L’ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI?

Riparte la corsa alla combinazione vincente di Eurojackpot in questo caldo secondo venerdì del mese, 9 luglio 2021. I concorrenti appassionati del gioco provenienti dai 18 diversi Paesi d’Europa si ritroveranno anche questa sera con le dita incrociate, aspettando l’atteso arrivo della Dea Bendata capace di portare con sè un’ondata di fortuna ma soprattutto di soldi. Per riuscirci occorrerà però indovinare l’intera combinazione e centrare l’ambito “5+2”. Prima però, andiamo alla scoperta dei risultati raggiunti nel precedente appuntamento della scorsa settimana, quando in tanti hanno atteso le ore 20.00 circa per scoprire se si sono accaparrato o meno il ricco premio in palio. Ancora una volta però, nessuno è riuscito a centrare il “5+2” e questo ha portato inevitabilmente a far crescere il jackpot in palio, raggiungendo 21 milioni di euro in occasione della nuova giocata di questa sera.

Dopo l’ultima estrazione Eurojackpot, tuttavia, a festeggiare sono stati i 4 giocatori che hanno indovinato il “5+1” del valore di 447.260,50 euro a testa. In merito alle vincite, tre sono state realizzate in Germania, principale meta preferita della Dea Bendata e una in Polonia. Nel corso della serata sono stati centrati anche otto “5+0” da 78.928,30 euro ciascuno. L’Italia si è fatta viva con 32 vincite realizzate con il “4+1” del valore di 182,60 euro a testa, il premio più alto della serata.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 9 LUGLIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: LA GIOCATA

La nuova estrazione di Eurojackpot di oggi riparte con un jackpot milionario non indifferente che contribuirà ad attirare sempre di più l’attenzione avendo raggiunto quota 21 milioni di euro. Anche in caso di vincita, ricordiamolo, il montepremi sarà comunque milionario ripartendo da una somma “base” di 10 milioni di euro. Obiettivo è quello di centrare il ricco “5+2” e per farlo occorrerà mettere in gioco al corso di 2 euro una serie di cifre: almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. La presenza di numerose categorie di vincite permettono di portarsi a casa uno dei premi in palio, seppur di minore valore rispetto a quelli maggiormente ambiti. Per l’estrazione occorrerà attendere le ore 20.00 circa ma nel frattempo c’è ancora qualche ora per riuscire a mettere a segno la combinazione preferita sia in ricevitoria oppure attraverso la giocata online o tramite l’app Eurojackpot che permette di giocare direttamente dal proprio conto di gioco precedentemente attivato. La fortuna potrebbe approdare proprio in Italia nella prima serata di oggi!

