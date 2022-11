Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 1 novembre (conc 74/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, QUANT’È IL MONTEPREMI?

L’Eurojackpot e i numeri vincenti tornano nella serata di oggi, martedì 1 novembre 2022, per mezzo della prima delle due estrazioni della nuova settimana. Per tutti coloro che ancora non conoscessero questo concorso, vi diciamo che esso si tiene a livello continentale e che il suo montepremi riesce a regalare sogni ad occhi aperti a tutti gli scommettitori: si tratta di un importo pari a 118 milioni di euro. Tutti i martedì e i venerdì va in scena un’estrazione dei numeri vincenti e la cifra massima acciuffabile può arrivare a quota 120 milioni di euro, somma che rappresenta il tetto massimo in termini di jackpot.

Quali sono le modalità di scommessa legate all’Eurojackpot? Giocare è davvero molto semplice e l’obiettivo è quello di intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo complessivo di 2 euro. Esistono quindi diverse categorie di vincita, chiaramente connesse al totale di numeri indovinati: si passa dalla più ricca, il 5+2, al premio minimo in palio (il 2+1). Le scommesse inerenti ai numeri vincenti possono essere eseguite in ricevitoria o online, mediante la piattaforma telematica del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Analizziamo adesso ciò che è accaduto durante l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, leggendo i numeri vincenti dell’ultimo concorso grazie a quanto riferito dal portale telematico Agipronews. Nessun “5+2” nel contest Eurojackpot di venerdì 28 ottobre, nel quale però hanno festeggiato i tre giocatori che hanno centrato il “5+1” e che si sono portati a casa 1.083.615,80 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania, Finlandia e Polonia. Indovinati anche dieci “5+0” da oltre 183mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 4 5 21 30 43, gli Euronumeri 5 e 11.

Intanto, rammentiamo quanto avvenne il 27 ottobre 2017, quando a Lesmo (Monza e Briana) e Oristano vennero realizzati due “5+0” da oltre 41mila euro ciascuno. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

