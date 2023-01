Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 10 gennaio (conc 3/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: È CACCIA LA MONTEPREMI

Terzo appuntamento dell’anno (e, ça va sans dire, del mese) con l’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti per mezzo dell’estrazione in programma nella serata di oggi, martedì 10 gennaio 2023. Sarà un sorteggio fortunato per i giocatori che decideranno di sfidare la sorte in questa giornata? Ci auguriamo, naturalmente, che la risposta a tale quesito possa essere di natura positiva e che possiate essere proprio voi i prescelti della Dea Bendata per diventare milionari!

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 6 gennaio (conc 2/2023)

L’Eurojackpot – ricordiamo – va in scena anche ogni venerdì sera e il suo jackpot può giungere a toccare un tetto massimo di 120 milioni di euro. Per partecipare a questo concorso, le regole sono semplici: occorre selezionare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale pari a 2 euro. Le categorie di vincita sono molteplici e distribuiscono riconoscimenti economici differenti a seconda dell’ampiezza della porzione di sequenza intercettata, tanto che spaziando da quella più ambìta (il 5+2) sino al premio minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse connesse ai numeri vincenti potranno essere effettuate via web o direttamente in ricevitoria.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 gennaio (conc 01/2023)

EUROJACKPOT, QUOTE ULTIMO CONCORSO

Andiamo adesso da analizzare assieme a voi lettori de IlSussidiario.net la più recente estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì 6 gennaio 2023. Nessun “5+2” nell’ultimo concorso, la cui combinazione è stata 14 28 31 47 50 Euronumeri 7 12. Dopo l’ultima estrazione hanno festeggiato due giocatori che hanno centrato il “5+1” in Svezia e in Ungheria, che si sono portati a casa 878.345 euro. Sono sette invece i “5+0” da 141.527,30 euro. Per il concorso odierno, il montepremi in palio sarà di 43 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione 30 dicembre: il 5+2 di oggi (conc 92/2022)

Il giorno dell’Epifania di 6 anni fa furono realizzate ben due vincite da oltre 596mila euro ciascuna. Teatro delle vincite da 596.446,70€ cadauna sono state Besozzo (Varese), comune adagiato tra le colline che si distendono tra il lago di Varese e Verbano, e Cosenza, in Calabria. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA