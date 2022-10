Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 11 ottobre (conc 69/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: MONTEPREMI DA CAPOGIRO…

Torna l’Eurojackpot con i suoi numeri vincenti anche in questo martedì 11 ottobre 2022, con la prima delle due estrazioni della settimana: il concorso europeo mette in palio un montepremi da capogiro, pari a 54 milioni di euro, e in tutto il Vecchio Continente l’attesa si sta facendo spasmodica con il passare della ore. L’Eurojackpot, com’è ormai noto, si palesa tutti i martedì e venerdì sera e il suo jackpot si può spingere addirittura fino a un massimo di 120 milioni di euro, cifra oltre la quale il montepremi non può più crescere.

Quali sono, tuttavia, le modalità per giocare e ingaggiare un duello con la buona sorte? Tentare di azzeccarne i numeri vincenti è davvero semplice: basta individuare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva di 2 euro. Numerose le categorie di vincita previste, con importi economici tra loro differenti: si va dall’ambìto 5+2 sino al premio minimo conquistabile, ovvero il 2+1. Le scommesse relative ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere effettuate non solo in ricevitoria, ma anche attraverso il web, servendosi, laddove lo si voglia, anche dell’applicazione ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Esaminiamo assieme a voi quanto è accaduto in occasione dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot e andiamo a scoprire quali sono stati i numeri vincenti di venerdì. Nessun “5+2” nel concorso andato in scena venerdì 7 ottobre e il jackpot sale a 54 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione, festeggia il giocatore danese che ha centrato il “5+o” da oltre un milione di euro. La combinazione vincente è stata 16 17 26 30 35, Euronumeri 3 e 4.

Rammentiamo inoltre che il 9 ottobre 2020 a Ventimiglia (Imperia) fu realizzata una vincita 5+0 da oltre 71mila euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio di questa speciale lotteria, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 11 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

