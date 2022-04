Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 12 aprile (conc 17/2022)

OGGI NUOVA ESTRAZIONE EUROJACKPOT

È salito a 19 milioni di euro il montepremi messo in palio da Eurojackpot, che torna stasera con una nuova estrazione. Non c’è solo l’appuntamento del venerdì, perché questo gioco ha deciso di farsi doppio, quindi si tiene anche il martedì, come nel caso di oggi, 12 aprile 2022. Non è ovviamente l’unica novità lanciata dal 25 marzo scorso. Il primo premio corre così veloce che può arrivare fino a 120 milioni di euro. Per il resto, partecipare alla nuova estrazione resta estremamente semplice. Basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di due euro.

Poi bisogna sperare di aver centrato una delle dodici categorie di vincita. Si va dal 5+2 al 2+1, ma con la prima si ottiene il Jackpot sempre milionario di Eurojackpot. Per giocare ci sono diverse modalità, proprio per venire incontro a tutti i giocatori: non solo in ricevitoria, ma anche online e tramite l’app ufficiale di Eurojackpot. Ciò vale per tutti i giocatori dei 18 Paesi in ballo ad ogni estrazione. Non solo non siete soli, ma a farvi compagnia ci sono tantissimi giocatori stranieri.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Eurojackpot, diamo uno sguardo alle quote dell’ultima estrazione. Questo può servirci anche per farci un’idea di come potrebbe andare stasera. Venerdì nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata, ma in cinque ci sono andati molto vicino; infatti, hanno fallito l’occasione per un solo Euronumero. D’altra parte, hanno messo le mani su oltre 338mila euro ciascuno, per cui hanno avuto solo qualche secondo per rammaricarsi.

Hanno fatto festa anche coloro che non hanno centrato nessuno dei due Euronumeri, ma tutta la cinquina della combinazione. Sono sette in questo caso le vincite, ognuna delle quali da oltre 136mila euro. E poi ci sono i fortunati del 4+2, tra cui c’è un italiano. La vincita in questo caso è stata di poco più di 9mila euro. Un importo che senza dubbio può fare molto comodo e che rappresenta la vincita più alta realizzata nel nostro Paese in occasione dell’ultima estrazione di Eurojackpot. Il riscatto potrebbe arrivare stasera…

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 12 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA