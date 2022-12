Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 13 dicembre (conc 86/2022)

È martedì 13 dicembre 2022 e oggi assisteremo alla prima delle due estrazioni settimanali dell’Eurojackpot e dei suoi numeri vincenti, accompagnate da un montepremi decisamente invitante e in grado di rappresentare un eccellente regalo di Natale anticipato per l’eventuale fortunato possessore della schedina baciata dalla Dea Bendata: stiamo del resto parlando di 10 milioni di euro! Tuttavia, non è ancora giunto il momento di sapere se tale somma sarà distribuita in data odierna o se, per contro, sarà destinata a crescere e a dare appuntamento a tutti fra tre giorni; infatti, per quanti ancora non lo sapessero, i sorteggi si tengono tutti i martedì e i venerdì e il montepremi può arrivare, da regolamento, sino a 120 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 dicembre (conc 85/2022)

Ma come si gioca e come si vince all’Eurojackpot? Niente di più semplice. Per esultare è necessario intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva di 2 euro. Le categorie di vincita dell’Eurojackpot, poi, sono numerosissime: si va dalla più ricca e ambìta (il 5+2) al premio minimo agguantabile (il 2+1). Le scommesse inerenti ai numeri vincenti possono essere effettuate via web oppure fisicamente, in ricevitoria.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 dicembre (conc 84/2022)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO EUROJACKPOT

Passiamo ora a osservare assieme a voi lettori la più recente estrazione dell’Eurojackpot, ossia quella andata in scena venerdì 9 dicembre 2022. Ungheria protagonista assoluta, con un “5+2” da 75,8 milioni di euro centrato grazie alla combinazione vincente 6 8 13 21 32 Euronumeri 3 e 6. Hanno festeggiato anche i tre giocatori che hanno conquistato il “5+1” e che si sono intascati 745.969,40 euro a testa con le vincite realizzate in Ungheria (2) e Finlandia.

Evidenziamo poi, come scrive il sito internet Agipronews, che il 23 novembre di quattro anni fa un fortunato vincitore a Roè Volciano (Brescia) ha centrato il 5+0, vincendo oltre 123mila euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 2 dicembre (conc 83/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 13 DICEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA