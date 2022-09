Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 13 settembre (conc 61/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUANTO VALE IL MONTEPREMI?

L’Eurojackpot e i numeri vincenti anche in questa nuova settimana del nono mese dell’anno fanno sognare letteralmente a occhi aperti gli scommettitori del Vecchio Continente: il concorso europeo, infatti, si palesa anche quest’oggi, martedì 13 settembre 2022, per effetto di una nuova estrazione e del suo ricchissimo montepremi in palio, pari a 10 milioni di euro. L’Eurojackpot si manifesta ogni martedì e venerdì sera e il suo maxi-premio può raggiungere addirittura quota 120 milioni di euro, cifra che incarna il tetto massimo del gioco, oltre il quale il montepremi non può più crescere.

Partecipare all’Eurojackpot e inseguirne i numeri vincenti è davvero molto semplice: basta contrassegnare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa totale di 2 euro. Le categorie di vincita sono numerose e contraddistinte da premi diversi: si passa dall’ambìto 5+2 per giungere alla vincita minima realizzabile, ovvero il 2+1. Le scommesse inerenti ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere validate non solo in ricevitoria, ma anche via web, servendosi, qualora lo si desideri, anche dell’applicazione ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Analizziamo in vostra compagnia l’ultima estrazione dell’Eurojackpot e scopriamo cosa è accaduto con i numeri vincenti di venerdì 9 settembre. Spagna protagonista assoluta, con un 5+2 da 20,05 milioni di euro, centrato grazie alla combinazione vincente 9 18 26 41 43 Euronumeri 4 e 9. Dopo l’ultima estrazione, festeggiano anche i due giocatori che hanno centrato il 5+1 e che portano a casa 804.775,30 euro a testa con le vincite realizzate in Svezia e Repubblica Ceca. Per il prossimo concorso, il jackpot in palio ripartirà da 10 milioni di euro.

Ricordiamo altresì che l’11 settembre di 7 anni fa, con una vincita con punti 5+0 da 119.211,40 euro, è stato celebrato un fortunato vincitore di Valperga (Torino), in Piemonte. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario, con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

