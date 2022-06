Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 14 giugno 2022 (conc 35/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 14 GIUGNO 2022: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

E’ martedì, e come di consueto anche nella prima serata di oggi, 14 giugno 2022, torna l’appuntamento con Eurojackpot, in quella che sarà la prima estrazione della settimana. Gli appassionati di tutta Europa desiderosi di centrare il ricco “5+2”, dunque, si ritroveranno in attesa della nuova combinazione di numeri vincenti che potrebbe portare a centrare il jackpot che continua a salire raggiungendo quota 30 milioni di euro. Proprio così: l’assenza del fatidico “5+2” nel precedente appuntamento con la fortuna ha portato ad incrementare di ulteriori 10 milioni il premio maggiore in palio ai concorrenti più fortunati.

Ma cosa è successo nell’ultima estrazione di Eurojackpot? Nonostante l’assenza di vincite super milionarie, la Dea Bendata è tornata a far visita alla fortunatissima Germania, dove ancora una volta un giocatore è riuscito a centrare il “5+1” portandosi a casa oltre un milione e mezzo di euro, e precisamente 1.666.398,60. La serata si è rivelata piuttosto fortunata anche per altri tre concorrenti che intercettando il “5+0” da 452.396,10 euro a testa hanno potuto avviare i festeggiamenti per tutto il weekend. Ma ora è tempo di ripartire con i numeri fortunati che potrebbero interessare un nuovo gruppetto di giocatori: come andrà nell’estrazione in programma per stasera?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 14 GIUGNO 2022

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Da qualche tempo a questa parte, Eurojackpot è raddoppiato e con esso anche le possibilità di entrare in possesso di un jackpot milionario. Se precedentemente vi era solo l’appuntamento del sabato durante il quale tentare la fortuna, adesso la Dea Bendata potrebbe far capolino anche nella serata di martedì. Ciò che rende sempre più goloso questo gioco il jackpot – sempre milionario – messo in palio, anche quando viene intercettato nel precedente appuntamento. Occorre infatti ricordare che con Eurojackpot si parte da una base di 10 milioni di euro per il premio massimo in palio, che può raggiungere quota 120 milioni. Ma come si gioca?

Chi vorrà tentare la fortuna in vista della nuova estrazione di oggi 14 giugno, la prima settimanale, non dovrà fare altro che scegliere 5 numeri da una rosa tra 1 e 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12 ed incrociare le dita. In caso di serata super fortunata, si potrebbe intercettare il “5+2” dal valore milionario o qualche altro premio messo in palio tra le varie categorie di vincita. La giocata minima di Eurojackpot è pari a 2 euro e consiste esattamente nella combinazione da 5 numeri e 2 Euronumeri. Per giocare, oltre alle classiche ricevitorie fisiche sarà possibile anche giocare online o tramite app ufficiale del gioco: in bocca al lupo!

