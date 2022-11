Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 15 novembre (conc 78/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUAL’È IL MONTEPREMI

I numeri vincenti dell’Eurojackpot tornano nella serata di oggi, martedì 15 novembre 2022, in occasione della prima delle due estrazioni settimanali. Rammentiamo a voi tutti che, trattandosi di un concorso a livello continentale, i giocatori di tutti i 18 Paesi del consorzio Sisal possono ambire a mettere le mani sul ricco montepremi, contribuendo a offrire una svolta all’esistenza di coloro che indovineranno la sequenza fortunata: stiamo parlando di 16 milioni di euro. L’estrazione dei numeri vincenti si tiene ogni martedì e ogni venerdì e, da regolamento, il jackpot non può superare il tetto massimo di 120 milioni di euro.

Come si gioca all’Eurojackpot? L’obiettivo del gioco è quello di intercettare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo complessivo di 2 euro. Vi sono molteplici categorie di vincita, legate al totale di numeri indovinati: si passa dal 5+2 al premio minimo in palio (il 2+1). Le scommesse inerenti ai numeri vincenti possono essere effettuate in ricevitoria oppure online, per mezzo della piattaforma telematica del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Indaghiamo adesso su ciò che è accaduto in occasione dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, focalizzandoci sui numeri vincenti del concorso di venerdì 11 novembre per effetto di quanto riferito dal sito internet Agipronews. Nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot e il jackpot è salito a 16 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione hanno festeggiato i cinque giocatori che hanno centrato il “5+1” e che si sono portati a casa 379.720,90 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Germania (3), Olanda e Danimarca. Indovinati anche tre “5+0” da oltre 356mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 11 15 24 28 41, Euronumeri 3 e 12.

Intanto, rammentiamo che la Germania è stata protagonista del concorso EuroJackpot di martedì 8 novembre, con un “5+2” da 120 milioni di euro, centrato grazie alla combinazione vincente 15 17 23 35 38 Euronumeri 4 e 9. Il montepremi è quindi ripartito da quota 10 milioni di euro, giungendo ad attestarsi attualmente a quota 16 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 15 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

