Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 16 agosto (conc 53/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT È CACCIA AL MAXI-PREMIO

Si rinnova l’appuntamento con l‘Eurojackpot, il concorso europeo che torna ad appassionare e a fare restare gli scommettitori con il fiato sospeso anche in questo martedì 16 agosto 2022, per mezzo di una nuova estrazione e con un montepremi davvero ghiotto, pari a 10 milioni di euro. Il gioco che coinvolge il Vecchio Continente si presenta puntuale ormai da alcuni mesi ogni venerdì e tutti i martedì sera (e, in questo senso, la giornata odierna non fa eccezione). Non è tutto: il maxi-premio può arrivare a toccare addirittura 120 milioni di euro, cifra che rappresenta il tetto massimo nel regolamento del gioco. Prendere parte a un’estrazione dell’Eurojackpot è davvero semplice, anche per chi, per la prima volta, si accosta a questo concorso: è infatti sufficiente barrare (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

Dopodiché, occorrerà impugnare il proprio amuleto e incrociare le dita, nell’auspicio di avere conquistato almeno una delle dodici categorie di vincita, decisamente differenti tra loro in termini di importo in palio: si va dall’ambìto 5+2 fino alla vincita minima realizzabile, vale a dire il 2+1. Le scommesse possono essere inoltre registrate non soltanto in ricevitoria, ma anche online o mediante l’app ufficiale di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Osserviamo l’ultima estrazione dell’Eurojackpot per comprendere quanto sia accaduto in sede di concorso. Polonia protagonista del concorso EuroJackpot di venerdì 12 agosto 2022, con un “5+2” da 45,6 milioni di euro, centrato grazie alla combinazione vincente 14 32 34 38 46 Euronumeri 2 e 5. Dopo l’ultima estrazione hanno esultato anche i 4 giocatori che hanno centrato il “5+1” e che si sono portati a casa 472.480,70 euro a testa con le vincite realizzate in Germania (3) e Finlandia. Per il prossimo concorso, il jackpot in palio ripartirà da 10 milioni di euro.

In caso di mancato successo, non disperate: tra tre giorni sarà di nuovo possibile ingaggiare un braccio di ferro con la Dea Bendata e, per ingannare l’attesa, potrete analizzare i risultati e il bollettino ufficiale delle precedenti estrazioni, consultando gratuitamente l’archivio delle estrazioni di Eurojackpot su Eurojackpot.it, ove vengono riportate tutte le combinazioni estratte in passato.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

