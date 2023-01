Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 17 gennaio (concorso 5/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL MONTEPREMI

Siamo giunti al quinto appuntamento dell’anno con l’Eurojackpot e con i suoi numeri vincenti, che nella serata di oggi, martedì 17 gennaio 2023, animeranno una nuova estrazione del concorso a premi continentale. La sfida alla Dea Bendata si rinnova nei diciotto Paesi che prendono parte a questa lotteria e chissà che questa sera non sia proprio l’Italia a festeggiare un successo milionario, che indubbiamente stravolgerebbe (in positivo) l’esistenza del fortunato possessore della bolletta di gioco.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, 13 gennaio (concorso 4/2023)

Intanto, è doveroso rammentare che i sorteggi dell’Eurojackpot avvengono anche tutti i venerdì sera (dunque due volte alla settimana in tutto, ndr) e che il montepremi potrà arrivare sino a un tetto massimo di 120 milioni di euro. Per partecipare a questo concorso, le regole sono permeate da grande semplicità; in primis, bisogna selezionare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo complessivo di 2 euro. Dopodiché, una volta convalidata la propria schedina, si dovranno attendere i sorteggi serali. Sono numerose le categorie di vincita, che contribuiscono ad assegnare importi economici diversi in base al totale di numeri intercettati, tanto che si va dalla vincita più ambìta (il 5+2) sino al premio minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse legate ai numeri vincenti potranno essere eseguite attraverso il web o direttamente in ricevitoria.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 10 gennaio (conc 3/2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Esaminiamo ora assieme a voi lettori de IlSussidiario.net la recente estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 13 gennaio 2023. Nessun “5+2” centrato nell’ultimo concorso, la cui combinazione è stata 7 14 34 41 49 Euronumeri 4 9. A fare festa sono stati tre giocatori che hanno conquistato il “5+1” in Germania, Finlandia e Spagna e che si sono portati a casa 718.547,60 euro ciascuno. Sono undici invece i “5+0” da 110.516,50 euro. Per il prossimo concorso, il jackpot in palio sarà di 60 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 6 gennaio (conc 2/2023)

Eurojackpot, l’unico gioco con un montepremi continentale gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare l’11 gennaio di quattro anni fa, quando un fortunato vincitore centrò a Fondi (in provincia di Latina) un ricco “5+0”, portandosi a casa 72.054,90 euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e tutti i Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA