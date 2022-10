Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 18 ottobre (conc 71/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO?

Grande fibrillazione anche oggi, martedì 18 ottobre 2022. L’Eurojackpot è un concorso che coinvolge tutta l’Europa e che offre ai giocatori lo strepitoso montepremi di 70 milioni di euro. L’estrazione dei numeri vincenti avviene ogni martedì e venerdì sera e tiene con il fiato sospeso tutto il Vecchio Continente, in attesa di scoprire quale sarà il Paese che si aggiudicherà la prossima, golosa vincita. Il montepremi massimo è pari a 120 milioni di euro, una soglia oltre cui non può aumentare ancora e che è finita dritta nel mirino degli scommettitori.

Sapete già come fare per giocare e cercare di acchiappare il montepremi? Il meccanismo è piuttosto semplice, ma attenzione perché la semplicità nasconde numerose sfide. Per partecipare infatti vi basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e poi due euronumeri compresi tra 1 e 12. Tutto chiaro fin qui? Ora passiamo ad analizzare la parte relativa ai premi: la cifra massima naturalmente si porta a casa con il 5+2, cioè indovinando i cinque numeri vincenti più i due euronumeri che saranno sorteggiati questa sera. La vincita minima invece è il 2+1, cioè l’aver azzeccato due dei cinque numeri fortunati più uno dei due euronumeri sorteggiati. Ogni combinazione dell’Eurojackpot ha il costo di due euro. Potete giocare presso la vostra ricevitoria di fiducia ma anche online, scaricando l’applicazione ufficiale.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il montepremi dell’Eurojackpot di oggi è passato dai 63 milioni di venerdì 14 ottobre agli attuali 70 milioni di questa sera. A darne notizia è Agipronews, che conferma come nella scorsa estrazione nessuno dei 18 Paesi europei sia riuscito ad acchiappare l’ambitissima vincita 5+2. Va un po’ meglio invece per le altre combinazioni: sono state centrate addirittura quattro 5+1, di cui due in Spagna e le altre in Danimarca e Germania. I quattro vincitori, pur non avendo conquistato il montepremi massimo, hanno però portato a casa la bellezza di 523.155,70€ ciascuno. Ben dodici fortunati giocatori hanno segnato il 5+0 e hanno potuto intascare più di 98mila euro a testa dopo la scorsa estrazione. La precedente combinazione fortunata era 3 5 8 10 44, Euronumeri 7 e 12.

L’Italia al momento ha guadagnato 3 Eurojackpot, mentre in cima alla classifica svetta senza dubbio la Germania con 56 vincite, seguita dalle 21 della Finlandia e dalle 10 della Danimarca. L’ultima vincita in Italia è stata un 5+0 a Revò, in provincia di Trento, dove un pensionato ha potuto incassare 146.225,70 euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 18 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

