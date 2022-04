EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 19 aprile (conc 19/2022)

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

L’ultimo granello di clessidra si è adagiato sul fondo di quest’ultima e in questo martedì 19 aprile 2022 saranno svelati a stretto giro di posta i numeri vincenti del nuovo concorso dell’Eurojackpot. Procediamo adesso con la verifica delle schedine giocate, operazione al cui termine vedremo con sicurezza se saranno stati acciuffati ricchi premi. Sono in tutto dodici le categorie di vincita, con il sogno assoluto del 5+2: qualcuno riuscirà a mettere le mani sul jackpot? La combinazione fortunata relativa ai sette numeri vincenti comparirà in fondo a questa pagina, ma ci saranno anche tempo e spazio per l’esecuzione di controlli ulteriori.

Ad esempio, vi potrete recare presso la vostra ricevitoria di fiducia, oppure leggere gli esiti attraverso SisalTv. In alternativa, ci sono i portali ufficiali di Eurojackpot e il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che includono entrambi il verdetto che stavate attendendo, capace di inglobare le quote distribuite nel corso della serata.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

7 – 17 – 35 – 3 – 15

EURONUMERI

3 – 4

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT DI OGGI 19 APRILE 2022

È di 30 milioni di euro il montepremi messo in palio da Eurojackpot, che va in scena nella serata di oggi con una nuova estrazione. L’appuntamento è raddoppiato da alcune settimane: esso si palesa ogni venerdì, come da tradizione, ma anche tutti i martedì sera. In più, vi sono novità anche in merito al maxi-premio, che aumenta in maniera decisamente più rapida e può arrivare sino al tetto massimo di 120 milioni di euro. Aderire a una nuova estrazione dell’Eurojackpot si rivela essere un’operazione estremamente agevole, perlomeno in termini meramente logistici: basta inserire almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di due euro.

Una volta eseguita la propria giocata, non resta che impugnare il proprio amuleto, con l’auspicio di avere conquistato una delle dodici categorie di vincita. Si va dal 5+2 sino alla vincita più bassa, vale a dire il 2+1. Per sfidare la sorte esistono diverse modalità, utili a venire incontro a voi giocatori: non soltanto in ricevitoria, ma anche online e mediante l’applicazione ufficiale di Eurojackpot. Naturalmente, ciò vale per tutti i giocatori dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Quale sarà, nella serata odierna, la nazione più fortunata d’Europa? L’auspicio è che le maggiori grida di giubilo possano provenire dallo Stivale…

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Mentre restiamo in attesa di capire quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, volgiamo adesso lo sguardo alle quote dell’ultima estrazione. Venerdì nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata. Dopo l’ultima estrazione hanno celebrato i sette giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 237.056,40 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania (4), Svezia (2) e Finlandia. Centrati anche dieci “5+0” da 93.582,10 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 5 10 20 24, Euronumeri 4 e 7.

E poi ci sono i 74 fortunati del 4+2 (di cui uno in Italia), che si sono intascati 2.085,90 euro a testa. Da ultimo, le altre 18 vincite più alte in Italia sono riferibili al 4+1: esse hanno fruttato 188,20 euro e sono state nel totale 1.025 in tutto il Vecchio Continente.











