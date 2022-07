Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 19 luglio (conc 45/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, MONTEPREMI STELLARE OGGI…

Cosa fare con 117 milioni di euro? I giocatori di Eurojackpot si stanno facendo questa domanda in vista dell’estrazione di oggi, martedì 19 luglio 2022. Questo è il bottino che si può conquistare, a patto di indovinare tutti i numeri vincenti della combinazione fortunata, quindi i cinque numeri e i due Euronumeri. L’auspicio è che ci sia qualcuno al termine del concorso a dover trovare la risposta a questa domanda, perché vorrebbe dire che l’estrazione è stata davvero fortunata. Ma Eurojackpot è un gioco molto generoso, quindi si possono ottenere ricche vincite pur non centrando tutti i numeri vincenti.

Basti pensare alle quote dell’ultimo concorso, quello di venerdì scorso. Sono stati centrati quattro 5+1 da 790.664,20 euro. Due vincite in Olanda, una in Polonia e la quarta in Svezia. Ma ci sono stati ben dodici 5+0, ognuno dei quali ha fruttato 148.632,60 euro. Ben 7 vincite in Germania, una ciascuna per Finlandia, Lituania, Norvegia, Repubblica Ceca e Slovenia. L’Italia manca all’appello, dunque con l’estrazione di oggi di Eurojackpot potete anche riscattare il nostro Paese.

EUROJACKPOT: VINCITE E COME SI GIOCA

Eurojackpot è un gioco che coinvolge milioni di giocatori europei, che si ritrovano tutti alla stessa ora in attesa di conoscere i numeri vincenti per capire se hanno vinto o meno. Questo accade tutti i venerdì e martedì sera, quando sono previsti i concorsi di questo gioco che coinvolge 18 Paesi. Tantissimi i giocatori, ma tante sono pure le categorie di vincita. Riguardo le quote di venerdì, vi abbiamo illustrato i premi di due categorie, ma ce ne sono altre 10.

Quella più ambita è chiaramente il 5+2, perché vale l’Eurojackpot che cresce di estrazione in estrazione, se non viene conquistato. Può arrivare ad un massimo di 120 milioni di euro e riparte da 10 milioni di euro quando viene vinto. Per partecipare all’estrazione bisogna scegliere 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. La giocata minima ha un costo di 2 euro. Potete giocare online, attraverso il sito di Eurojackpot, con l’app ufficiale (in entrambi i casi è fondamentale avere un conto di gioco) o più tradizionalmente in ricevitoria.

