Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 2 agosto (conc 49/2022)

Primo appuntamento dell’ottavo mese dell’anno con l’Eurojackpot, concorso che si palesa quest’oggi per mezzo di una nuova estrazione e con un montepremi da capogiro, che altro non può fare se non regalare sogni ad occhi aperti ai milioni di giocatori che inseguono il jackpot, pari a 21 milioni di euro. Rammentiamo che l’appuntamento con il concorso che coinvolge il Vecchio Continente è da alcune settimane a questa parte raddoppiato e va in scena ogni venerdì e tutti i martedì sera (in questo senso, la giornata odierna non fa eccezione). Peraltro, il maxi-premio cresce vertiginosamente e può arrivare a toccare addirittura quota 120 milioni di euro, importo che rappresenta il tetto massimo nel regolamento del gioco. Prendere parte a un’estrazione dell’Eurojackpot è semplice: è sufficiente barrare (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

Al termine di tale operazione, basterà impugnare il proprio talismano e incrociare le dita, nella speranza di avere guadagnato l’accesso in almeno una delle dodici categorie di vincita, che, va da sé, sono decisamente differenti tra loro in termini di importo conquistato: si passa dall’ambìto 5+2 sino alla vincita minima, ovvero il 2+1. Si può inoltre scommettere non soltanto in ricevitoria, ma anche sul web o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Questo, chiaramente, vale per qualsivoglia scommettitore dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Quale di essi sarà il più fortunato d’Europa?

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Mentre restiamo in attesa di imbatterci nei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, rivolgiamo la nostra attenzione alle quote dell’ultima estrazione. Nessun 5+2 nel concorso EuroJackpot di venerdì 29 luglio. Dopo l’ultima estrazione hanno esultato i due giocatori che hanno centrato il “5+1” e che si sono portati a casa 845.306,30 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Croazia e Danimarca. La combinazione vincente è stata 14 26 29 46 50, Euronumeri 10 e 11.

Volgendo lo sguardo alla classifica degli Stati europei più premiati in termini di jackpot vinti, si segnala il primato inscalfibile della Germania (55 vincite), seguita a debita distanza dalla Finlandia (21) e dalla Danimarca (9). Sono stati soltanto tre gli Eurojackpot centrati in Italia, mentre Estonia, Islanda e Lettonia sono le tre nazioni ferme a quota zero.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 2 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











