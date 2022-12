Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 20 dicembre (conc 88/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: TORNA LA CACCIA AL MONTEPREMI

Ci risiamo: con l’avvento della nuova settimana, ecco tornare il primo dei due concorsi dell’Eurojackpot, con l’estrazione dei numeri vincenti che si terrà nella serata di oggi, martedì 20 dicembre 2022, a soli cinque giorni dal Santo Natale. In un’atmosfera resa magica da luci, addobbi e alberi natalizi, ci sarà spazio anche per un’esultanza sfrenata? Per saperlo, occorrerà chiaramente aspettare l’esito dei sorteggi in programma questa sera. Ricordiamo che ogni martedì e venerdì vanno in scena i sorteggi continentali e il jackpot può arrivare, da regolamento, sino a 120 milioni di euro.

Ma quali sono le regole per giocare correttamente all’Eurojackpot? Per acciuffare il montepremi non occorre compiere sforzi eccessivi: sarà sufficiente intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva pari a 2 euro. Per ciò che concerne le categorie di vincita, vi diciamo che sono numerose, tanto che si passa dalla più ambìta (il 5+2) al riconoscimento minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse riferite ai numeri vincenti possono essere effettuate mediante il web o in ricevitoria.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Passiamo ora ad analizzare congiuntamente a voi lettori la più recente estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì 16 dicembre 2022. Nessun “5+2” nell’ultimo concorso e il jackpot è salito a 21 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione hanno festeggiato tre giocatori che hanno centrato un “5+0” da 314.623,60 euro ciascuno in Germania (2) e Ungheria. La combinazione vincente è stata 9 14 15 20 47, Euronumeri 8 e 12.

Come riporta il sito web Agipronews, ricordiamo il 14 dicembre di quattro anni fa, quando furono realizzate, nello stesso concorso, ben 2 vincite da 52.735,80€ ciascuna, rispettivamente a Lucca e Mangone. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e l’auspicio è che, fra i 18 Paesi appartenenti al Consorzio Eurojackpot, possa essere realmente l’Italia a incoronare nuovi milionari.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











