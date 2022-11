Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 22 novembre (conc 80/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, QUAL’È IL MONTEPREMI DI OGGI?

Oggi, martedì 22 novembre 2022, le estrazioni dell’Eurojackpot con annessi numeri vincenti daranno vita a nuove speranze di successo in tutta Europa. Per quanti ancora non lo conoscessero, si tratta di un concorso a livello continentale e il cui attuale montepremi regala autentici viaggi ad occhi aperti nella dimensione onirica: stiamo parlando di un importo pari a 32 milioni di euro, del resto. Tutti i martedì e tutti i venerdì si palesa un’estrazione dei numeri vincenti e la cifra massima agguantabile può giungere a quota 120 milioni di euro, somma che rappresenta il tetto massimo raggiungibile in termini di jackpot.

Ma come si gioca all’Eurojackpot? Esordiamo dicendovi che è davvero semplice comprendere le regole e lo scopo del gioco, in quanto occorrerà intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva di 2 euro. Sono diverse le categorie di vincita, che subiscono modifiche in base al totale di numeri indovinati: si va dalla più ricca, il 5+2, fino al premio minimo conquistabile (il 2+1). Le scommesse inerenti ai possibili numeri vincenti possono essere effettuate fisicamente in ricevitoria o, in alternativa, online, attraverso la piattaforma telematica ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Esaminiamo in vostra compagnia l’ultima estrazione dell’Eurojackpot e scopriamo cosa è successo con i numeri vincenti di venerdì. Nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot di venerdì 18 novembre: dopo l’ultima estrazione ha festeggiato un giocatore che ha centrato l’unico “5+1” di giornata e che ha portato a casa 1.790.411,90 euro (la vincita è stata realizzata in Germania). Indovinati anche sette “5+0” da oltre 144mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 13 14 25 28 42, Euronumeri 11 e 12.

Ricordiamo altresì che il 16 novembre di 4 anni fa furono realizzate ben 2 vincite milionarie. Teatro della vincita da 18 milioni di euro, il secondo jackpot più alto realizzato in Italia in 10 anni di storia del gioco, è stato Valledolmo, un piccolo Comune collinare italiano di circa 3mila abitanti della provincia di Palermo in Sicilia situato alle pendici delle Madonie sud-occidentali. Una vincita milionaria da sogno anche per Marcaria (MN) dove, nello stesso concorso Eurojackpot del 16 novembre 2018, è stata realizzata una vincita 5+1 da 3.848.561,50 €.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











