Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 23 agosto 2022 (conc 55/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT TORNA LA CACCIA AL JACKPOT VINCENTE

Il nuovo concorso Eurojackpot riparte in questa nuova settimana con il suo primo appuntamento di oggi, martedì 23 agosto 2022. La lotteria europea che raduna i concorrenti di 18 Paesi, si accinge a chiudere in bellezza il mese di agosto e mette in palio, come sempre, premi incredibili ma soprattutto imperdibili, a partire dal ricco jackpot che, come ogni appuntamento, è sempre milionario. Prima di scoprire come procedere con la giocata vera e propria, non ci resta che dare uno sguardo ai risultati relativi alle quote realizzate nel precedente appuntamento dello scorso venerdì. I dati aggiornati vengono forniti dall’informato portale Agipronews.

Concorso di Eurojackpot super fortunato, quello andato in scena nella prima serata di venerdì 19 agosto 2022, quando è stata intercettata la vincita da 16,8 milioni di euro grazie al “5+2”. Protagonista indiscussa della serata è stata la Danimarca. Durante l’ultima estrazione a festeggiare sono stati anche i 4 giocatori che hanno centrato il “5+1” portandosi a casa 407.211 euro a testa. Tutte le vincite sono state realizzate nella fortunatissima Germania. Come andrà l’appuntamento odierno?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 23 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT

Il nuovo concorso Eurojackpot in programma per questa sera, martedì 23 agosto 2022 riparte da un jackpot del valore di 10 milioni di euro. La particolarità del gioco è proprio questa: anche in caso di vincita nel precedente concorso, il jackpot continuerà ad essere sempre milionario, fino al tetto massimo di 120 milioni. E’ tempo di scoprire quali sono le regole da tenere a mente quando si intende sfidare la Dea Bendata.

Se intendete sfidare la sorte e vi sentite sufficientemente fortunati, allora potreste provare a mettere in gioco i vostri numeri preferiti sulla schedina di Eurojackpot. Basterà barrare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro a giocata. Potrete completare le vostre scommesse recandovi in ricevitoria oppure procedendo su internet o tramite l’app ufficiale di Eurojackpot. A questo punto sarà sufficiente attendere l’estrazione che avverrà come sempre pochi istanti dopo le ore 20.00 quando saranno svelati i fatidici numeri vincenti. In bocca al lupo!











