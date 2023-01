Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 24 gennaio (concorso 7/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, È CACCIA AL MONTEPREMI

Va in scena nella serata di oggi, martedì 24 gennaio 2023, il primo dei due appuntamenti settimanali con l’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti, che daranno vita a una nuova, emozionante estrazione capace di tenere con il fiato sospeso un intero continente. Infatti, ogni volta che si tiene un sorteggio, i diciotto Paesi che prendono parte a questa lotteria ingaggiano il loro personale duello con la Dea Bendata: questa volta toccherà all’Italia esultare per una vincita milionaria? È l’augurio che noi ci facciamo, unito a quello che possa annidarsi proprio tra di voi il potenziale vincitore, ricordandovi che i sorteggi dell’Eurojackpot avvengono anche tutti i venerdì sera e che il montepremi potrà raggiungere un tetto massimo di 120 milioni di euro.

Per prendere parte a questo concorso, vi sono pochissime regole da rispettare: in buona sostanza, è sufficiente scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale di 2 euro. Poi, a seguito della convalida della propria schedina, dovranno essere attesi i sorteggi serali. Le categorie di vincita sono numerose e diverse tra loro; infatti, esse assegnano importi economici diversi in base al totale di numeri intercettati (si va dal 5+2 al 2+1). Come avviene ormai per tutti i concorsi a premi, anche in questo caso le scommesse potranno essere effettuate in ricevitoria oppure online.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo ad analizzare adesso assieme a voi lettori de IlSussidiario.net l’estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 20 gennaio 2023. Nessun “5+2” nell’ultimo concorso, la cui combinazione è stata 1 12 15 31 47 (Euronumeri 9 e 10). Dopo il sorteggio di venerdì, hanno festeggiato quattro giocatori che hanno centrato il “5+1”, due in Danimarca e due in Svezia, che si sono portati a casa 906.735,60 euro ciascuno. Sono stati cinque, invece, i “5+0” da 263.552,60 euro.

Infine, ricordiamo che la giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 32.767 combinazioni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile anche giocare in abbonamento fino a 10 concorsi consecutivi.

In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 734, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n.160, a partire dal 1° marzo 2020, sulla parte di vincita eccedente l’importo di 500 euro viene applicato un diritto del 20%.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











