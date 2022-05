Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 24 maggio (conc 29/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, GROSSE VINCITE?

L’Eurojackpot oggi, martedì 24 maggio 2022, è tornato con una nuova estrazione e il suo montepremi non può che fare gola a tutti i giocatori del Vecchio Continente; stiamo parlando, infatti, di un importo pari a 10 milioni di euro. Giova rammentare che l’appuntamento, da qualche tempo, è addirittura raddoppiato, andando in scena ogni venerdì e tutti i martedì sera (e la giornata odierna non fa certo eccezione in tal senso). Altro dato utile: il maxi-premio aumenta in modo incredibilmente più rapido e può raggiungere il tetto massimo di 120 milioni di euro. Prendere parte a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è molto semplice, in termini logistici: è necessario solo inserire (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

Dopo aver effettuato la vostra giocata, incrociate le dita, nella speranza di avere agguantato una delle dodici categorie di vincita. Si va dall’ambìto 5+2 sino alla vincita minima, ovvero il 2+1. Per tentare di avere la meglio nel vostro personale confronto con la Dea Bendata, vi annunciamo che esistono modalità di scommessa differenti, utili a venire incontro alle vostre esigenze logistiche: si può giocare non soltanto in ricevitoria, ma anche online e mediante l’applicazione ufficiale di Eurojackpot. Naturalmente, ciò vale per tutti gli scommettitori dei 18 Stati coinvolti in ogni estrazione. Quale sarà il Paese più fortunato d’Europa?

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Aspettando di scoprire quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, dedichiamo la nostra attenzione alle quote dell’ultima estrazione. Venerdì sera Germania protagonista del concorso Eurojackpot, con un “5+2” da 110 milioni di euro centrato grazie alla combinazione vincente 4 22 28 32 47 (Euronumeri 1 e 2). Dopo l’ultima estrazione festeggiano anche i cinque giocatori che hanno realizzato il “5+1” e che portano a casa 674.126,50 euro a testa con le vincite realizzate in Germania (3), Finlandia e Danimarca. Per questa ragione, in occasione del concorso odierno, il jackpot in palio riparte da 10 milioni di euro.

E poi ci sono stati i 14 fortunati del 5+0, che si sono intascati 135.777,10 euro a testa. Da ultimo, spazio ai 4+2: essi hanno fruttato 6.398,90 euro e sono stati complessivamente 49 in tutto il Vecchio Continente.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 24 MAGGIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

