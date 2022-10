Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 25 ottobre (conc 72/2022)

ESTRZIONE EUROJACKPOT, È CACCIA AL MONTEPREMI

L’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti ritornano anche nella serata di oggi, martedì 25 ottobre 2022, per mezzo della prima estrazione della nuova settimana. Per quanti ancora non lo conoscessero, si tratta di un concorso che avviene a livello continentale e il cui attuale montepremi non può non regalare autentici viaggi ad occhi aperti nella dimensione onirica: stiamo parlando di un importo pari a 91 milioni di euro, del resto. Sottolineiamo anche che tutti i martedì e i venerdì si palesa un’estrazione dei numeri vincenti e la cifra massima agguantabile può arrivare a toccare quota 120 milioni di euro, somma che rappresenta il tetto massimo raggiungibile in termini di jackpot.

Ma come si gioca all’Eurojackpot? È davvero molto semplice, poiché è sufficiente intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva di 2 euro. Vi sono poi diverse categorie di vincita, che variano in base a quanti numeri sono stati indovinati: si va dalla più ricca, il 5+2, fino al premio minimo conquistabile (il 2+1). Le scommesse relative ai possibili numeri vincenti possono essere eseguite fisicamente in ricevitoria oppure online, attraverso la piattaforma telematica ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo ora a scoprire quanto è avvenuto nel corso dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, osservando i numeri vincenti di martedì grazie a quanto riportato dal sito Agipronews. Nessun “5+2” nel concorso di venerdì 21 ottobre e il jackpot sale a 91 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i quattro giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 602.950,10 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania (2), Olanda e Polonia. Indovinati anche sei “5+0” da oltre 226mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 11 18 47 49, Euronumeri 2 e 7.

Intanto, rammentiamo che il 23 ottobre 2015 a Parma venne realizzata una vincita 5+0 da oltre 91mila euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un montepremi sempre milionario.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 25 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

