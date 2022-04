Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 26 aprile (conc 21/2022)

ECCO IL MONTEPREMI AGGIORNATO DELL’EUROJACKPOT

Il montepremi aggiornato dell’Eurojackpot è di 42 milioni di euro, che oggi, martedì 26 aprile 2022 torna con una nuova estrazione. Da alcune settimane a questa parte, l’appuntamento si è sdoppiato; esso, infatti, si palesa ogni venerdì, come da tradizione, ma anche tutti i martedì sera. In più, sono emerse novità anche in merito al maxi-premio, che cresce in modo estremamente più rapido e può arrivare sino al tetto massimo di 120 milioni di euro. Prendere parte a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è un’operazione incredibilmente agevole, perlomeno in termini meramente logistici: è sufficiente inserire almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al costo di due euro.

Successivamente alla vostra giocata, non rimane che impugnare il proprio amuleto, il proprio talismano, il proprio portafortuna, con la speranza di avere conquistato una delle dodici categorie di vincita. Si va dal ricco e ambìto 5+2 sino alla vincita più bassa, vale a dire il 2+1. Per sfidare la sorte vi sono modalità differenti, atti a venire incontro a voi giocatori: non solo in ricevitoria, ma anche online e attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Ovviamente, questo vale per tutti i giocatori dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Nella serata odierna, quale sarà lo Stato più fortunatoa d’Europa? L’auspicio è che le grida di giubilo possano provenire proprio dallo Stivale…

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Restando in attesa di capire quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, diamo adesso uno sguardo alle quote dell’ultima estrazione. Venerdì nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata e, di conseguenza, il montepremi è lievitato. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i quattro giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 603.179,40 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Germania, Repubblica Ceca e Finlandia (2). Centrati anche cinque “5+0” da 195.296,70 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 18 28 42 50, Euronumeri 2 e 11.

E poi ci sono i 22 fortunati del 4+2, che si sono intascati 7.321,30 euro a testa. Da ultimo, le 8 vincite più alte in Italia sono riferibili al 4+1: esse hanno fruttato 410 euro e sono state nel totale 491 in tutto il Vecchio Continente.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

