Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 26 luglio (conc 47/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: VERSO I NUMERI VINCENTI

E’ tempo di una nuova estrazione del concorso Eurojackpot nella prima serata di oggi, martedì 26 luglio 2022. Quella a cui andremo ad assistere sarà la prima estrazione della settimana che andrà ufficialmente a concludere il settimo mese dell’anno. Dopo l’ultimo “5+2” da record, questa volta si riparte dalla “base” di 10 milioni di euro. Un jackpot tuttavia super interessante e che chiamerà come sempre a rassegna migliaia di concorrenti provenienti dai 18 Paesi d’Europa coinvolti nel gioco. Ma quali sono stati i risultati dell’ultimo appuntamento? E soprattutto, qual è stato il paese fortunato che si è portato a casa l’intero tesoretto in palio?

Sfuma per l’Italia ancora una volta la possibilità di conquistare il fatidico “5+2” nell’Eurojackpot e che lo scorso venerdì 22 luglio metteva in palio la cifra record di 120 milioni di euro, classificandosi come il più alto della storia. A centrare l’intera combinazione vincente formata da cinque numeri fortunati più due ulteriori Euronumeri è stato un fortunatissimo concorrente della Danimarca. A festeggiare però sono stati anche gli otto giocatori che hanno centrato il ricco “5+1″portandosi a casa oltre due milioni di euro a testa. In cima ai Paesi fortunati, l’immancabile Germania con ben sei vincite, mentre le altre sono state realizzate in Norvegia ed in Ungheria. Tra i 18 “5+0” del valore di 128 mila euro, uno di questi è stato realizzato ad Arcisate, in provincia di Varese.

QUANTO SI VINCE E COME SI GIOCA A EUROJACKPOT

Il jackpot in vista del primo appuntamento settimanale con il concorso Eurojackpot riparte dalla “base” di 10 milioni di euro e questo rende comunque accattivante la “ripartenza”. Ma come è possibile giocare al concorso che raduna i concorrenti del Vecchio Continente? E quanto si può vincere? Per partecipare ad una nuova estrazione del concorso le regole da seguire sono estremamente semplici e chiare: è sufficiente munirsi di apposita schedina di gioco (fisica oppure virtuale se si opta per la giocata online o tramite app ufficiale) e barrare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di 2 euro a giocata.

A questo punto non vi resta che attendere l’estrazione vera e propria quando saranno resi noti i numeri vincenti dell’estrazione odierna. Passiamo ora al valore dei premi: oltre al jackpot sempre milionario con un tetto massimo che negli ultimi mesi si è ampliato arrivando a 120 milioni di euro, vi ricordiamo che il gioco ha in serbo ben 12 categorie di vincite. Questo permette di vincere non solo con il ricco “5+2” ma anche con le categorie immediatamente inferiori e fino al “2+1”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











