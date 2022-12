Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 27 dicembre (conc 90/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL RICCO MONTEPREMI

Ultime occasioni dell’anno per trionfare con i numeri vincenti dell’Eurojackpot: quest’oggi, martedì 27 dicembre 2022, una nuova estrazione andrà in scena, con la possibilità di regalare una vincita inaspettata ai suoi giocatori. Qualcuno, archiviata la gioia del Natale, riuscirà a vivere una nuova, intensa emozione per effetto di una giocata fortunata? Nella serata odierna scopriremo la risposta a tale quesito. Intanto, rammentiamo che tutti i martedì e venerdì si tengono i sorteggi e il jackpot potrà giungere, come si evince dal regolamento, fino al tetto massimo di 120 milioni di euro.

Per giocare all’Eurojackpot quali sono le regole da rispettare? Per conquistare il montepremi sarà sufficiente individuare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo complessivo pari a 2 euro. Per quello che riguarda le categorie di vincita, vi comunichiamo che sono davvero numerose, tanto che spaziano da quella più ambìta (il 5+2) fino al riconoscimento minimo acciuffabile (il 2+1). Infine, un ultimo dettaglio: le scommesse legate ai numeri vincenti possono essere effettuate attraverso il web o direttamente in ricevitoria.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo adesso ad analizzare assieme a voi lettori de “IlSussidiario.net” la più recente estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì 23 dicembre 2022. Nessun “5+2”, con il jackpot che sale a 14 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i due giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 863.885,10 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Finlandia e Polonia. Indovinati anche otto “5+0” da 487.191 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 9 34 35 42 44, Euronumeri 6 e 11.

L’estrazione di martedì 20 dicembre di Eurojackpot, invece, ha baciato l’Italia, grazie alla vincita con punti 5+2 da 21.208.281 euro realizzata a Cusago (Milano) presso il punto vendita Sisal “Foieni Achille Emilio”, situato in via Bareggio 1, con una schedina da 5 pannelli. La prima estrazione di Eurojackpot in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 e da sempre coinvolge milioni di persone in tutta Europa. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un jackpot sempre milionario, che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

