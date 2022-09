Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 27 settembre (conc-65-2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUANTO VALE IL MONTEPREMI?

L’Eurojackpot con i suoi numeri vincenti torna oggi, martedì 27 settembre 2022: in molti non vedono l’ora di scoprire la prossima estrazione. Il montepremi ammonta infatti a ben 30 milioni di euro ed i giocatori che aspirano a ottenere il denaro in palio sono tantissimi. Se da un lato c’è la volontà di vincere subito, però, dall’altra c’è la possibilità che la posta cresca ulteriormente: ricordiamo, infatti, che il concorso può raggiungere addirittura quota 120 milioni di euro, somma che rappresenta il tetto massimo del gioco.

Prima di andare a vedere le statistiche in attesa della imminente estrazione dei numeri vincenti, però, ricordiamo le regole del gioco. Esse sono molto semplici. C’è una combinazione di cinque numeri da 1 a 50 da indovinare e due Euronumeri da 1 a 12. La spesa totale è di solo 2 euro. È possibile tentare la sorte sia nelle ricevitorie di tutta Italia sia online, attraverso l’applicazione ufficiale del concorso. Le vincite? Il jackpot è soltanto quella massima, dietro ce ne sono tante di entità rilevante e non.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andando a guardare l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, in attesa di quella di oggi, martedì 27 settembre 2022, si può notare che i vincitori sono stati tanti. Purtroppo però nessun italiano tra i premi più alti. Al concorso partecipano infatti i giocatori di diversi Paesi: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’ultima vittoria importante nostrana è stata ottenuta in Piemonte lo scorso 5 agosto per un 5+0 da più di 94 mila euro.

Ad ogni modo, nell’estrazione di venerdì 23 settembre 2022, se da un lato non è stato acciuffato l’ambìto 5+2, dall’altro lato ci sono stati due fortunati che hanno beccato il 5+1, portandosi a casa oltre 1 milione di euro a testa. Centrato da tre persone invece il 5+0 da 307 mila euro. Per il 4+2 i vincitori sono stati 17 per quasi 9 mila euro. A seguire tutti i premi minori dal valore a partire da 12 euro a 480 euro.











