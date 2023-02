Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 28 febbraio (conc. 17/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO?

L’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot sta per avere finalmente luogo, un appuntamento atteso a lungo in tutto il Vecchio Continente. Il jackpot per questo diciassettesimo concorso di oggi, martedì 28 febbraio 2023, è pari a 13 milioni di euro, ancora distante dal montepremi massimo di 120 milioni di euro ma comunque contesissimo dai giocatori. Sono 18 i Paesi che prendono parte al concorso, dandosi appuntamento con la Dea Bendata ogni martedì e giovedì.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 24 febbraio (conc. 16/2023)

Per partecipare all’Eurojackpot e tentare di indovinare i numeri vincenti, occorre azzeccare 5 numeri su 50, oltre a 2 Euronumeri su 12. La spesa totale sostenuta dagli scommettitori è di 2 euro, cifra che consente di compilare l’apposita schedina in ricevitoria oppure online, sul sito oppure tramite app ufficiale. Ma quanto si vince a questo gioco? Tutto dipende, naturalmente, da quanti numeri siete riusciti a indovinare, in base a particolari combinazioni. Il premio più basso si raggiunge con un 2+1, mentre quello più alto arriva azzeccando il 5+2.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 21 febbraio (concorso 15/2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Prepariamoci a entrare nel vivo del concorso dell’Eurojackpot di oggi, martedì 28 febbraio 2023, riepilogando che cosa è successo durante la scorsa puntata del 24 febbraio, in modo da capire che cosa possiamo aspettarci tra poche ore. Durante il sedicesimo concorso, in tutta Europa non è stato centrato nessun 5+2. La combinazione vincente era composta dai numeri: 1 – 5 – 12 – 18 – 20 e dagli Euronumeri 6 – 7. Va un po’ meglio per i 5+1, che sono stati azzeccati in Germania (3), Norvegia (2), Danimarca, Finlandia e Svezia. Ognuno di questi fortunati giocatori ha quindi incassato 198.576,70 euro. Azzeccati anche i 5+0, in particolare nel Vecchio Continente ne sono stato agguantati nove, per una vincita da 99.544,90 euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 febbraio (concorso 14/2023)

Ogni giocatore può scegliere di continuare a scommettere i propri numeri fortunati per più concorsi, sfidando più volte la Dea Bendata. Per farlo, è possibile giocare in abbonamento, decidendo in autonomia se candidare gli stessi numeri per 2 fino a 10 giocate. Su una schedina fisica basta barrare il numero di concorsi consecutivi, mentre online è sufficiente scegliere appunto l’opzione “gioca in abbonamento”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA