Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 29 novembre (conc 82/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: RICCHI MONTEPREMI?

L’Eurojackpot e i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, martedì 29 novembre 2022, regaleranno nuove emozioni a tutti i giocatori del Vecchio Continente, nell’ambito di un concorso che pone in palio un montepremi davvero significativo e in grado di regalare un’autentica svolta all’esistenza di chi sfida la sorte: stiamo parlando di una cifra pari a 47 milioni di euro. Ogni martedì e venerdì va in scena un’estrazione dei numeri vincenti e l’importo massimo che può essere agguantato corrisponde esattamente a 120 milioni di euro, tetto oltre il quale il jackpot non può sconfinare.

Quali sono le modalità da osservare per giocare all’Eurojackpot? In primis, bisogna tenere a mente che per vincere servirà intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva di 2 euro. Numerose le categorie di vincita, che subiscono variazioni a seconda del totale di numeri azzeccati: si parte dalla più ricca, il 5+2, per arrivare al premio minimo conquistabile (il 2+1). Le scommesse relative ai possibili numeri vincenti possono essere eseguite dal vivo in ricevitoria oppure, in alternativa, sul web, ricorrendo alla piattaforma telematica ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Analizziamo unitamente a voi lettori l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, andando a scoprire che cosa è accaduto con i numeri vincenti di venerdì. Nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot di venerdì 25 novembre e il jackpot sale a 47 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione, festeggiano i due giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 932.852,90 a testa: le vincite sono state realizzate in Svezia e Slovacchia. Indovinati anche otto “5+0” da 131.521,40 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 4 6 8 42 48, Euronumeri 6 e 11.

Ricordiamo altresì che il 27 novembre di sette anni fa, a Novi Ligure (Alessandria), è stata realizzata una vincita 5+0 da oltre 60mila euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un montepremi sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 29 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

