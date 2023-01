Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 3 gennaio (conc 1/2023)

L’Eurojackpot e l’estrazione dei suoi numeri vincenti esordiscono nel nuovo anno nella serata di oggi, martedì 3 gennaio. Si tratta del primo appuntamento del 2023 con questa lotteria e, se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la speranza è che possa debuttare con la distribuzione di ricchi riconoscimenti economici al maggior numero possibile di giocatori. Un auspicio che avrà eventualmente modo di concretizzarsi unicamente dopo i sorteggi di stasera, ricordando a tutti voi che l’Eurojackpot va in scena anche il venerdì sera e il suo montepremi può arrivare a toccare un tetto massimo di 120 milioni di euro.

Per prendere parte al concorso, il regolamento prevede l’obbligo di individuare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale pari a 2 euro. Per quanto concerne le categorie di vincita, vi annunciamo che esse sono davvero numerose, tanto da spaziare da quella più agognata (il 5+2) sino al premio minimo agguantabile (il 2+1). Le scommesse legate ai numeri vincenti potranno essere eseguite via web oppure direttamente in ricevitoria.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Passiamo ora a esaminare insieme a voi lettori de IlSussidiario.net la più recente estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì 30 dicembre 2022. Nessun 5+2 o 5+1 e jackpot che sale a 28 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i due giocatori che hanno centrato il 5+0 e che portano a casa 538.671 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Germania. La combinazione vincente è stata 3 37 45 47 50, Euronumeri 5 e 10.

Rammentiamo che i 18 Paesi europei in gioco sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. La prima estrazione di Eurojackpot in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 e da sempre coinvolge milioni di persone in Europa.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 3 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











