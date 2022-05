EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 3 maggio (concorso 23/2022)

I numeri vincenti di EuroJackpot di oggi sono ormai noti, ed ecco qui la combinazione che – per qualcuno – potrebbe rivelarsi la combinazione dei sogni. I numeri vincenti del concorso di oggi di Eurojackpot sono 6 – 13 – 22 – 24 – 30 e i due euronumeri sono 5 – 10. Non sono ancora disponibili a livello europeo i dati sulle vincite e sui paesi che si siano accaparrati i premi maggiori, e per questo ancora possiamo sperare e cullarci nei sogni di ricchezza.

EUROJACKPOT, PRIMO APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA OGGI 3 MAGGIO 2022

Eccoci di nuovo qui con il primo appuntamento della settimana (e del mese) per l’estrazione dell’Eurojackpot: tutto pronto per i nuovi numeri vincenti in arrivo oggi 3 maggio 2022, protagonisti dell’estrazione a livello europeo avvenuta attorno alle ore 20.

I “soliti” 5 numeri e i 2 Euronumeri: insomma, li avete giocati bene a sto giro? Guardando i risultati dell’ultima estrazione disponibile dell’Eurojackpot – dello scorso 29 aprile 2022 – l’attesa per il mega Jackpot europeo è ancora vivissima per i numeri di questa sera: venerdì nessuno ha centrato il 5+2 con il Jackpot massimo che sale così a 57 milioni di euro. Hanno invece festeggiato gli otto giocatori che hanno beccato un bel 5+0 da ben 134.289,50 euro ciascuno: come riportano i dati AgiPro, le vincite dell’ultima estrazione EuroJackpot sono state realizzate in Germania (5), Repubblica Ceca, Slovenia, Danimarca. Nel caso di venerdì, ricordiamolo, la combinazione vincente era stata 5-6-17-18-34, con Euronumeri 1 e 11.

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT: LE NOVITÀ

Il maxi gioco europeo con “cuore” italiano, l’Eurojackpot – gestito dalla Sisal in Italia – sta per regalare, speriamo per i nostri lettori, qualche emozione forte con i numeri vincenti dell’estrazione 3 maggio 2022.

In attesa della combinazione vincente però, ricordiamo brevemente le regole del gioco: beccare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 (e non su 10 come in precedenza) al costo di 2 euro a puntata. Restano sempre 12 le categorie di vincita previste dal nuovo Eurojackpot rinnovato dallo scorso marzo: vanno dalla più bassa con il “2+1” alla più ambita relativa al fatidico “5+2”. 18 i Paesi che partecipano con estrazioni ogni martedì e venerdì, con l’augurio che però a questo giro sia l’Italia a poter festeggiare, in memoria magari di quegli Europei 2021 che tanto bene ci hanno portato a livello calcistico. Piccola pillola statistica, a proposito di memoria: esattamente 3 anni fa, il 3 maggio 2019, un fortunatissimo vincitore di Milano si portò a casa il Jackpot da 2,7 milioni di euro. Chissà se la storia, per una volta, possa ripetersi…

