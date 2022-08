Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 30 agosto 2022 (conc 57/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: NUOVA CORSA AL RICCO JACKPOT

Ultimo concorso Eurojackpot del mese: chiude con l’estrazione di oggi, martedì 30 agosto 2022 la possibilità di poter festeggiare una ricca vincita prima della fine ufficiale della stagione estiva. Quello di oggi sarà il primo appuntamento della settimana ed ancora una volta, i concorrenti appassionati dei 18 Paesi europei aderenti potranno attendere l’arrivo della Dea Bendata, previsto poco dopo le ore 20.00, quando sarà possibile conoscere i numeri fortunati che vanno a comporre la combinazione vincente. Ci sarà una ricca vincita in arrivo? In attesa di scoprirlo non ci resta che dare uno sguardo ai risultati dell’estrazione del passato venerdì, svelati come di consueto dal portale Agipronews.

In tanti attendevano la comparsa di una nuova vincita a Eurojackpot grazie al “5+2” ma si sono dovuti ben presto ricredere. In assenza di ciò, il jackpot in vista della nuova estrazione di oggi 30 agosto sale ulteriormente toccando quota 19 milioni di euro. Ma cosa è accaduto di memorabile nell’ultimo appuntamento? In quattro concorrenti hanno centrato il “5+1” del valore di quasi 400 mila euro, precisamente 395.204,80 mila euro ciascuno. Due delle vincite sono state realizzate nella fortunata Germania, mentre le restanti in Finlandia e Norvegia.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ECCO COME GIOCARE A EUROJACKPOT

Come si gioca a Eurojackpot? Dopo avervi incuriosito con le vincite messe a segno nel precedente appuntamento con la fortuna, era inevitabile questa domanda, soprattutto da parte di chi si avvicina per la prima volta al concorso che appassiona i concorrenti d’Europa. Il jackpot milionario non può che ingolosire sempre di più e per molti il desiderio di dare una svolta alla propria vita si fa decisamente notare. Ecco allora cosa c’è da sapere sul gioco che da pochi mesi ha raddoppiato il proprio appuntamento settimanale presentandosi puntuale al martedì ed al venerdì sera.

Intanto occorre ricordare che il jackpot in palio nel gioco di Eurojackpot è sempre milionario. Si parte da una base di 10 milioni di euro anche in caso di vincita nel precedente concorso. Il tetto massimo si è innalzato passando da 90 a 120 milioni. E’ possibile giocare sia in ricevitoria ma anche online e tramite app ufficiale. Ma ecco tornare la domanda iniziale: in che modo? E’ molto semplice, ovvero barrando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro a giocata. Alle ore 20.00 è attesa l’estrazione dei numeri vincenti al termine della quale toccherà a voi procedere con l’attenta verifica della propria schedina di gioco.

