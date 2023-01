Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 31 gennaio (concorso 9/2023)

ESTRAZINE EUROJACKPOT, È CACCIA AL MONTEPREMI

L’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti fanno ritorno per l’ultima volta in questo primo mese dell’anno in occasione dell’estrazione in programma nella serata di oggi, martedì 31 gennaio 2023. Cresce l’attesa nei diciotto Paesi del Vecchio Continente che prendono parte a questo concorso di matrice europea, smaniosi di accaparrarsi il bacio della Dea Bendata in questa algida serata d’inverno. Naturalmente, ci auguriamo che tale privilegio possa spettare proprio a uno (o più) dei lettori de IlSussidiario.net.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 27 gennaio 2023 (conc. 8/2023)

I sorteggi dell’Eurojackpot avvengono tutti i martedì e i venerdì sera e il montepremi massimo può arrivare a toccare quota 120 milioni di euro. Per partecipare al gioco, basterà selezionare 5 numeri sui 50 disponibili e 2 Euronumeri su 12, per un importo di 2 euro. Dopodiché, si dovrà consegnare la propria schedina al gestore della propria ricevitoria di fiducia per la sua convalida (o provvedere autonomamente alla convalida online, qualora si stia giocando via web, ndr) e aspettare le estrazioni. Le categorie di vincita assegnano premi economici di diversa entità e sono diverse tra loro: si va dal 5+2 al 2+1.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 24 gennaio (conc. 7/2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo ad analizzare ora con voi lettori l’estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 27 gennaio 2023. Nessun “5+2” nell’ultimo concorso, la cui combinazione è stata 4 9 29 34 37 Euronumeri 3 12. A festeggiare sono stati sei giocatori che hanno centrato il “5+1” in Norvegia e che si sono portati a casa 470.317,50 euro ciascuno. Sono stati nove invece i “5+0” da 176.824,80 euro, uno dei quali è stato centrato presso il punto vendita di via Roma 204 a Barberino Tavernelle, in provincia di Firenze. Per il turno odierno, il jackpot in palio sarà di 104 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 20 gennaio (conc. 6/2023)

Vuoi mettere in gioco i tuoi numeri fortunati più volte? Scegli di giocare in abbonamento e ripeti la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta, da 2 a 10. Per farlo, barra il numero di concorsi consecutivi per cui vorresti ripetere la tua schedina Eurojackpot, sul pannello sottostante. Online e da app, invece, spunta i tuoi numeri fortunati sul pannello della schedina e fai click sul bottone “Gioca in abbonamento”.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA