Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 5 aprile (conc 15/2022)

OGGI NUOVA ESTRAZIONE EUROJACKPOT

L’estrazione dell’Eurojackpot riparte oggi, martedì 5 aprile 2022, con un montepremi di 10 milioni di euro che corre molto veloce. Si riparte allora dal Jackpot base, in quanto l’ultimo concorso è stato molto fortunato. Un giocatore, infatti, è riuscito a centrare tutti i numeri vincenti, quindi la combinazione fortunata, vincendo così poco meno di 25 milioni di euro. Un bottino incredibile, ma potreste ritrovarvi voi stasera sotto la pioggia di denaro di Eurojackpot, a patto di farvi baciare dalla fortuna.

La prima cosa da fare, però, è preparare la propria giocata. Farlo è molto semplice: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di due euro. Poi bisogna sperare di entrare in una delle 12 categorie di vincita: si va dal 5+2 al 2+1. Nel primo caso, si vince il Jackpot sempre milionario. Per effettuare la giocata bisogna recarsi in ricevitoria, altrimenti si può giocare online e dall’app ufficiale di Eurojackpot.

I RICCHI PREMI DI EUROJACKPOT

Eurojackpot è il primo gioco a Jackpot a cui partecipano ben 18 Paesi europei, con un primo premio sempre milionario che può arrivare a 120 milioni di euro. Quando viene vinto, come nel caso di venerdì, si riparte da 10 milioni di euro. Rispetto al passato, la novità delle ultime settimane è rappresentata dal fatto che ora ci sono due estrazioni a settimana, una martedì e l’altra venerdì. Una doppia occasione di vincita. Quella di oggi per l’Italia è anche una chance di riscatto, visto che nell’ultima estrazione di Eurojackpot il premio più alto centrato nel nostro Paese è quello di 2.558,50 euro centrato con due giocate differenti.

Ci sono state però all’estero quattro giocate da oltre 446mila euro che fanno gola e rendono l’idea di quanto possa essere generoso questo gioco. Ma c’è pure la vincita di 201.647,40 euro per il 5+0 centrato da cinque giocate. Quella di stasera però potrebbe essere la vostra serata, è almeno quel che vi auguriamo in vista dell’uscita dei numeri vincenti di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 5 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

