Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 5 luglio (conc 41/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUAL’È IL MAXI-PREMIO DI OGGI?

Oggi, martedì 5 luglio 2022, l’Eurojackpot torna con una nuova estrazione e il suo montepremi non può che ingolosire tutti i giocatori del Vecchio Continente; parliamo, del resto, di un importo pari a 72 milioni di euro. È importante rammentare che l’appuntamento è raddoppiato e va in scena ogni venerdì e tutti i martedì sera (e la giornata odierna non fa certo eccezione, in tal senso). Inoltre, il maxi-premio aumenta in maniera incredibilmente celere e può giungere addirittura a toccare il tetto massimo di 120 milioni di euro. Partecipare a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è molto facile: basta inserire (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

Dopo aver eseguito la giocata, non rimane che incrociare le dita, nell’auspicio di avere agguantato una delle dodici categorie di vincita. Si va dall’ambìto 5+2 sino alla vincita minima, ovvero il 2+1. Per tentare di vincere, vi annunciamo che esistono modalità di scommessa diverse, tese a venire incontro alle vostre esigenze; in tal senso, vi diciamo che si può giocare non soltanto in ricevitoria, ma anche online o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Questo, naturalmente, vale per tutti gli scommettitori dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Quale tra questi sarà il più fortunato d’Europa?

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

In attesa di leggere i numeri vincenti di oggi di Eurojackpot, dedichiamo la nostra attenzione alle quote dell’ultima estrazione. Nessun 5+2 nel concorso EuroJackpot di venerdì 1 luglio e il jackpot sale a 72 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i quattro giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 501.827,90 a testa: le vincite sono state realizzate Finlandia (3) e Svezia. La combinazione vincente è stata 4 10 24 34 35, Euronumeri 7 e 8.

E poi ci sono stati i 4 fortunati del 5+0, che si sono intascati 283.007,60 euro a testa. I 4+2 hanno fruttato 8.118,50 euro e sono stati complessivamente 23 in tutto il Vecchio Continente. Infine, spazio ai 4+1 (664 bollette vincenti nel totale), che hanno conquistato rispettivamente 351,50 euro a ciascun giocatore.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 5 LUGLIO 2022

