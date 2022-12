Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 6 dicembre (conc 84/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL RICCO MONTEPREMI

Oggi, martedì 6 dicembre 2022, una nuova estrazione dell’Eurojackpot e dai suoi numeri vincenti contribuirà ad alimentare le speranze di milioni di scommettitori in tutta Europa. D’altro canto, il jackpot in palio ha raggiunto un importo decisamente allettante: 64 milioni di euro! Peraltro, ormai da quasi un mese sono approdate in ricevitoria le nuove schede precompilate, che consentono all’utente di puntare su due combinazioni al prezzo unitario di 4 euro. I sorteggi, com’è noto, si tengono tutti i martedì e i venerdì e il montepremi può spingersi fino a un massimo di 120 milioni di euro.

Oltre alle sopra menzionate schedine precompilate, esiste anche il metodo “tradizionale” per prendere parte al concorso dell’Eurojackpot. Lo scopo è uno solo: per vincere occorre indovinare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa totale di 2 euro. Le categorie di vincita sono molteplici: si va dalla più ricca e agognata (il 5+2) al premio minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse inerenti ai numeri vincenti, inoltre, possono essere effettuate online o in ricevitoria.

EUROJACKPOT, QUOTE ULTIMO CONCORSO

Esaminiamo congiuntamente a voi lettori l’ultima estrazione dell’Eurojackpot e scopriamo che cosa è successo con i numeri vincenti di venerdì. Nessun “5+2” intercettato, con il jackpot che è salito a quota 64 milioni di euro. A festeggiare è stato un giocatore tedesco che ha centrato il “5+1” da 3.162.954,90 euro. Indovinati anche dieci “5+0” da 114.878,10 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 6 12 25 48 49, Euronumeri 11 e 12.

Ricordiamo altresì che il 25 novembre 2016 quando un fortunato vincitore di Angri (Salerno) ha realizzato una vincita da oltre 132mila euro con un “5+0”. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

