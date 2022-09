Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 6 settembre (conc 59/2022)

Torna l’atteso appuntamento con l’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti: il concorso europeo è destinato a far restare i suoi scommettitori col fiato sospeso anche in questo martedì 6 settembre 2022, grazie a una nuova estrazione e al suon montepremi in palio, pari a 13 milioni di euro. Il gioco che coinvolge il Vecchio Continente si manifesta con puntualità da alcuni mesi ogni venerdì e, per l’appunto, tutti i martedì sera. Va anche rammentato che il maxi-premio può spingersi fino alla fatidica soglia dei 120 milioni di euro, cifra che rappresenta il tetto massimo del gioco. Partecipare all’Eurojackpot e dare la caccia ai suoi numeri vincenti è davvero semplice anche per chi si accosta a questo concorso per la prima volta in vita sua; infatti, basta segnare (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, pagando in totale 2 euro.

Le categorie di vincita previste dal regolamento del concorso sono numerose e decisamente differenti tra loro in termini di importo in palio: si va dall’ambìto 5+2 fino alla vincita minima realizzabile, vale a dire il 2+1. Le scommesse relative ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere inoltre registrate non solo in ricevitoria, ma anche online o sfruttando l’app ufficiale del contest.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Analizziamo assieme l’ultima estrazione dell’Eurojackpot e vediamo cosa è successo con i numeri vincenti di venerdì 2 settembre. Nessun 5+2 centrato e il Jackpot è salito a quota 13 milioni di euro. A festeggiare sono i cinque giocatori che hanno centrato il 5+1 e che si sono portati a casa 305.818,20 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania (3), Svezia e Ungheria. Indovinati anche sedici “5+0” da oltre 53mila euro ciascuno, uno dei quali è stato centrato a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, presso il punto vendita Sisal di Andrea Arecco, in via Berthoud 110. La combinazione vincente è stata 2 5 11 22 24, Euronumeri 7 e 12.

Peraltro, come ricorda “Agipronews”, Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, il 5 settembre di 8 anni fa a Silea (Treviso) fu centrata una vincita 5+1 da 948mila euro con i numeri vincenti del concorso. “Nuove pagine del gioco”, rimarca Sisal, devono essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui la società è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot milionario, con la certezza che l’Italia sarà ancora protagonista”.

