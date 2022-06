EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 7 giugno (conc 33/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 7 GIUGNO 2022: I NUMERI VINCENTI

Nella giornata di oggi, martedì 7 giugno 2022, occorre interfacciarsi con i numeri vincenti del nuovo concorso dell’Eurojackpot. Siamo arrivati al momento in cui bisogna procedere con le operazioni di controllo delle bollette giocate, al cui termine comprenderemo con certezza se saranno stati acciuffati ricchi premi. Le categorie di vincita sono 12, con il grande sogno comune del 5+2: qualcuno riuscirà a mettere le mani sul jackpot da 20 milioni di euro? La combinazione fortunata e i suoi sette numeri vincenti campeggeranno non appena saranno disponibili in questo articolo, ma è bene ricordare che esistono anche ulteriori alternative, tese ad assicurarvi la possibilità di effettuare controlli aggiuntivi.

Ad esempio, potrete recarvi presso la vostra ricevitoria di fiducia, oppure leggere gli esiti attraverso SisalTv. In alternativa, vi sono i portali ufficiali di Eurojackpot e il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che inglobano il verdetto che stavate attendendo e le quote distribuite.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 7 GIUGNO 2022: RICCHE VINCITE IN ARRIVO?

Torna l’appuntamento del martedì all’insegna del concorso Eurojackpot, in occasione della nuova estrazione che raccoglierà gli appassionati del gioco da tutta Europa. A fare gola è come sempre il ricco jackpot messo a disposizione in occasione della nuova giocata di stasera: in assenza del “5+2” nella passata estrazione del venerdì, infatti, si riparte dal jackpot di 20 milioni di euro a disposizione di chi riuscirà a farsi baciare dritto in volto dalla dea Bendata.

A proposito dei risultati relativi all’ultimo concorso Eurojackpot, è il portale Agipronews a renderci noti i principali esiti della serata di venerdì, quando a festeggiare sono stati in modo particolare ben sei giocatori grazie al “5+1”. Ciascuno di loro si è portato a casa la somma interessante di 274.430,50 euro. Tre delle vincite in questione sono state realizzate in Germania, mentre le altre in Norvegia, Slovacchia e Finlandia. Come andrà, dunque, in occasione della nuova estrazione di oggi? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire il Paese d’Europa più fortunato.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 7 GIUGNO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

49 – 7 – 48 – 5 – 45

EURONUMERI

3 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA? LE REGOLE SEMPLICI

Ciò che ingolosisce nei due appuntamenti della settimana all’insegna di Eurojackpot, è proprio il ricco jackpot messo in palio e che si rivela sempre milionario. Quello minimo infatti parte sempre da una base di 10 milioni di euro ma può salire fino ad arrivare a 120 milioni! Per giocare e tentare la fortuna in occasione del concorso di oggi, martedì 7 giugno, non bisogna fare altro che puntare su 5 numeri da una rosa tra 1 e 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. Se la fortuna dovesse girare dalla propria parte facendovi centrare il fatidico “5+2” entrerete in possesso del jackpot milionario!

Quanto costa giocare a Eurojackpot? La giocata minima è di una combinazione da 5 numeri e 2 Euronumeri ed ha sempre un prezzo pari a 2 euro. Oltre che nelle consuete ricevitorie fisiche sarà possibile anche giocare online comodamente dai propri dispositivi grazie alla possibilità di scaricare la comoda app ufficiale Eurojackpot che permette di giocare dove e quando vuoi, di controllare le giocate e scoprire i numeri vincenti estratti. Buona fortuna!











