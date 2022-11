EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 novembre (conc 76/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI

È martedì 8 novembre 2022 ed è giunto il momento di esaminare i numeri vincenti del nuovo concorso dell’Eurojackpot. Siete pronti a impugnare la vostra bolletta e il vostro talismano mentre ci apprestiamo a leggere la sequenza vincente, quella che potrebbe contribuire a stravolgere in positivo la vostra esistenza? Le categorie di vincita sono 12, con il sogno del 5+2 sullo sfondo: ci sarà qualcuno in grado di centrare il fatidico jackpot da 120 milioni di euro? Prima di lasciarci andare alle emozioni della combinazione vincente, vi rammentiamo che esistono anche altre modalità di controllo delle giocate, tese proprio ad assicurare l’opportunità di eseguire check aggiuntivi e utili a non cestinare prima del tempo una bolletta bollata troppo frettolosamente come non vincente.

Potrete per esempio recarvi presso la vostra ricevitoria di fiducia o, in alternativa, leggere gli esiti su SisalTv. Da ultimo, esistono i portali ufficiali di Eurojackpot e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: GRANDI VINCITE?

L’Eurojackpot e i numeri vincenti si palesano nuovamente nella serata di oggi, martedì 8 novembre 2022, con la prima delle due estrazioni settimanali. Ricapitoliamo a tutti voi che si tratta di un concorso a livello continentale e il cui montepremi potrebbe realmente regalare una svolta all’esistenza di chi indovinerà la sequenza fortunata: stiamo parlando di 120 milioni di euro. L’estrazione dei numeri vincenti va in scena ogni martedì e ogni venerdì e il jackpot non può da regolamento superare il tetto economico attuale.

Ma come si gioca all’Eurojackpot? Scommettere è davvero agevole e lo scopo del gioco è quello di azzeccare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale di 2 euro. Vi sono quindi numerose categorie di vincita, legate a doppio filo al totale di numeri indovinati: si passa dal 5+2 al premio minimo in palio (il 2+1). Le scommesse inerenti ai numeri vincenti possono essere effettuate in ricevitoria oppure online, attraverso la piattaforma web del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Esaminiamo ora ciò che è avvenuto in occasione dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, soffermandoci sui numeri vincenti del concorso di venerdì 28 ottobre per mezzo di quanto riferito dal sito internet Agipronews. Nessun “5+2” nell’ultimo contest Eurojackpot: dopo l’ultima estrazione festeggiano i cinque giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 4,8 milioni di euro a testa. Le vincite sono state realizzate in Germania (4) e Polonia. Indovinati anche otto “5+0” da oltre 296mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 7 9 40 48 49, Euronumeri 7 e 8.

Intanto, rammentiamo che Eurojackpot potrebbe assegnare per la seconda volta in dieci anni di storia ben 120 milioni di euro. Il primo jackpot da 120 milioni di euro è stato vinto lo scorso luglio in Danimarca e nella rincorsa alla cifra record sono coinvolti, come di consueto, tutti i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è l’unico operatore in Italia.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 8 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

38 – 17 – 35 – 23 – 15

EURONUMERI

9 – 4

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

