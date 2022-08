Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 9 agosto (conc 51/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, IN ARRIVO UN RICCO MAXI-PREMIO?

Terzo appuntamento dell’ottavo mese dell’anno con l’Eurojackpot, concorso che va in scena quest’oggi, martedì 9 agosto 2022, per effetto di una nuova estrazione e con un montepremi davvero ghiotto, capace di fare sognare a occhi aperti coloro che si sono lanciati all’inseguimento del jackpot, pari a 36 milioni di euro. L’appuntamento con il concorso che coinvolge il Vecchio Continente va in scena ormai da alcuni mesi ogni venerdì e tutti i martedì sera (in questo senso, la giornata odierna non fa eccezione). Peraltro, il maxi-premio può arrivare a toccare fino a 120 milioni di euro, importo che rappresenta il tetto massimo all’interno del regolamento del gioco. Partecipare a un’estrazione dell’Eurojackpot è davvero agevole: è sufficiente barrare (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 agosto 2022 (conc 50/2022)

Al termine di questa operazione, occorrerà impugnare il proprio amuleto o il proprio portafortuna e incrociare le dita, nella speranza di avere conquistato almeno una delle dodici categorie di vincita, che, va da sé, sono decisamente differenti tra loro in termini di importo in palio: si passa dall’ambìto 5+2 fino alla vincita minima, ovvero il 2+1. Si può inoltre scommettere non solo in ricevitoria, ma anche sul web o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Quale sarà il Paese d’Europa più fortunato tra i 18 che prendono parte alla lotteria?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 2 agosto 2022 (conc 49/2022)

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Restando in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, dedichiamo la nostra attenzione alle quote dell’ultima estrazione. Nessun 5+2 nel concorso EuroJackpot di venerdì 5 agosto 2022. Dopo l’ultima estrazione hanno festeggiato sette giocatori, che hanno centrato il “5+1” e che si sono portati a casa 257.580,30 euro: una di queste vincite è stata realizzata in Italia, a Benevento, presso il punto vendita di via San Gregorio VIII 5. Centrati anche undici “5+0” da 92.440,20 euro ciascuno, uno di questi a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, nella tabaccheria Chicco d’Oro, in via Circonvallazione 33B. La combinazione vincente è stata 10 12 17 31 49, Euronumeri 2 e 8.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 29 luglio (con 48/2022)

Se questa volta purtroppo non hai vinto, ma desideri controllare i risultati e il bollettino ufficiale di un’estrazione passata, puoi farlo consultando l’archivio delle estrazioni di Eurojackpot: nell’archivio concorsi di Eurojackpot.it puoi trovare tutte le combinazioni estratte in passato e scoprire se ti sei aggiudicato uno dei molti premi messi in palio da questa lotteria internazionale.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA