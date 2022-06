Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 10 giugno (con. 34/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI ATTESE GRANDI VINCITE?

Terzo appuntamento del mese di giugno per EuroJackpot, che torna oggi con una nuova estrazione. L’estate si è presa una pausa, è arrivata la pioggia, ma con questo gioco a piovere sono i premi. In palio ci sono 26 milioni di euro, che si possono conquistare indovinando tutta la combinazione fortunata, i 5 numeri vincenti più i 2 Euronumeri. Ma ci sono pure gli altri premi, del resto sono 12 le categorie di vincita. Basti pensare a quanto accaduto a inizio settimana, in occasione del concorso di martedì. Due fortunati hanno centrato la cinquina più un Euronumero, ottenendo 370.081 euro ciascuno.

Le schedine fortunate sono state giocate in Germania e in Danimarca. Ma ci sono state tante altre feste grazie a EuroJackpot. Ad esempio, in 18 hanno centrato il 4+2, che ha previsto un premio di 3.825,10 euro. Non essendo stato centrato il 5+2 martedì, quando erano in palio 20 milioni di euro, il montepremi è salito a 26 milioni di euro. E può arrivare a 120 milioni di euro, se invece viene conquistato si riparte da 10 milioni.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT: ONLINE E IN RICEVITORIA

Come si gioca a EuroJackpot? Molto semplice: basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Potete giocare i vostri numeri preferiti oppure provare il QuickPick in ricevitoria, lasciando che sia il terminale a compilare la tua schedina. La giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 32.767 combinazioni. Ma c’è un modo per non perdere l’appuntamento con la fortuna con Eurojackpot: potete anche giocare in abbonamento fino a 10 concorsi consecutivi. Chi non vuole o non può recarsi in ricevitoria, può effettuare la propria giocata anche online. Tra l’altro si ha la possibilità di salvare la tua combinazione con un nome, per averla sempre a disposizione nella sezione “Preferiti”. Ma per convalidare le giocate online o da App, bisogna avere un conto di gioco personale. Sul conto di gioco, infatti, vengono registrati i dati identificativi delle giocate, le operazioni di addebito delle giocate erogate e le operazioni di accredito delle vincite che sono inferiori a 5.200 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 10 GIUGNO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











