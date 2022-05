Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 13 maggio (conc. 26/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI 13 MAGGIO 2022: IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Eurojackpot protagonista oggi, venerdì 13 maggio 2022, di una nuova estrazione. In palio ci sono 85 milioni di euro, un bottino incredibile che fa gola ai tantissimi giocatori di questo concorso che coinvolge ben 18 paesi. Una sorta di Eurovision dei numeri che mette in gioco 5 numeri più 2 euronumeri, ma anche una somma molto importante. Per partecipare all’estrazione odierna bisogna compilare la schedina inserendo una o più combinazioni. Nello specifico, bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, oppure richiedere una combinazione casuale e lasciare al caso il proprio destino.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 10 maggio 2022 (conc 25/2022)

Si possono giocare i propri numeri preferiti oppure provare il QuickPick in ricevitoria, lasciando che sia il terminale a compilare la schedina. La giocata minima è di una combinazione, quella massima addirittura di 32.767 combinazioni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, c’è la possibilità di giocare in abbonamento a Eurojackpot fino a 5 concorsi consecutivi.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 6 maggio (conc 24/2022)

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Eurojackpot, diamo uno sguardo a quanto accaduto nella scorsa estrazione, quindi alle quote. Martedì sono stati assegnati 397.667 premi, per un totale di 6.938.588 euro vinti. La vincita più alta è stata quella di oltre un milione di euro con il 5+1 centrato in Germania, dove la grande vincita è stata sfiorata, visto che per un solo euronumero non è stato conquistato il ricco montepremi. In ogni caso, al fortunato sono andati 1.089.550,70 euro. La Germania ha fatto festa anche con il 5+0. In questo caso il fortunato giocatore ha vinto 614.455,90 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 3 maggio (concorso 23/2022)

Un bottino niente male, decisamente superiore rispetto alla vincita più alta che è stata realizzata in Italia, dove sono stati centrati undici 4+1 da 357,80 euro l’uno. Si può fare sicuramente meglio ed è quello che auspicano i tanti giocatori che si preparano in vista dell’estrazione di oggi di Eurojackpot, ben sapendo che ci sono comunque ben 12 categorie di vincita in cui si può accedere con la propria schedina di gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 13 MAGGIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA