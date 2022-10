Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 14 ottobre (conc 70/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO?

L’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot fa ritorno anche nella serata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, con la seconda e ultima estrazione della settimana corrente. Il concorso europeo ingolosisce tutti i giocatori con un montepremi da capogiro, pari a 63 milioni di euro, e in tutto il Vecchio Continente l’attesa si fa via via sempre più incontenibile. Tutti i martedì e i venerdì va in scena un’estrazione dei numeri vincenti e la cifra massima agguantabile si può spingere sino a un massimo di 120 milioni di euro, somma oltre cui il montepremi non può più aumentare.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 ottobre (conc 69/2022)

Ma quali sono le modalità di gioco per provare a sfidare la buona sorte? Vi rispondiamo dicendovi che sarà sufficiente riuscire a individuare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa totale di 2 euro. Vi sono diverse categorie di vincita, che variano chiaramente in base a quanti numeri sono stati indovinati: si va dall’ambìto 5+2 sino al premio minimo conquistabile (il 2+1). Le scommesse inerenti ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere eseguite non soltanto in ricevitoria, ma anche mediante il web, utilizzando l’applicazione ufficiale del gioco.

Eurojackpot numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 7 ottobre (conc. 68-2022)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Archiviato il discorso relativo al “come si gioca”, andiamo a esaminare ora insieme a voi quanto è avvenuto durante l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, scoprendo i numeri vincenti di martedì mediante le notizie di Agipronews. Nessun “5+2” nel concorso di martedì 11 ottobre. Dopo l’ultima estrazione hanno festeggiato però tre fortunati giocatori che hanno centrato il “5+1” da 996.435,80 euro, due in Germania e uno in Finlandia. Centrati anche tre “5+0” da 209.050,70 euro, due in Germania e uno in Finlandia. La combinazione vincente è stata 7 35 36 39 47, Euronumeri 3 e 8.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 4 ottobre (conc. 67-2022)

Intanto, si è presentato negli uffici Sisal di Milano “Sesinio”, nome di fantasia scelto dal fortunato vincitore che venerdì 16 settembre 2022 ha realizzato un 5+0 con i numeri vincenti dell’Eurojackpot del valore di 146.225,70 euro a Revò, in provincia di Trento. Si tratta di un pensionato che ha lavorato per tutta la vita in una macelleria. Una passione grande che, unita al suo ruolo di padre e marito, lo hanno reso attento alle esigenze e bisogni degli altri ma, soprattutto, dei suoi figli: “Non mi sento un uomo speciale ma solo un uomo che fa il suo dovere. Non cerco nella mia vita emozioni forti ma le gioie quotidiane, quelle che ti fanno sentire bene. Sono felice solo quando la mia famiglia è felice. Sembra una cosa scontata e forse lo è ma è l’essenza della vita”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 14 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA