Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 15 aprile (conc 18/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI 15 APRILE 2022

Il montepremi messo in palio da Eurojackpot (27 milioni di euro) che stasera si palesa con una nuova estrazione. Da poche settimane l’appuntamento è raddoppiato: non va in scena unicamente al venerdì, come da tradizione, ma anche ogni martedì sera. Inoltre, ci sono novità anche in merito al maxi-premio, che cresce in maniera decisamente più rapida e può giungere sino a un massimo di 120 milioni di euro. Prendere parta a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è decisamente semplice, in termini meramente logistici: è sufficiente inserire almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di due euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 12 aprile 2022 (conc 17/2022)

Espletata questa “formalità”, è necessario incrociare le dita, con l’auspicio di avere conquistato una delle dodici categorie di vincita. Si va dal 5+2 sino alla vincita più bassa, vale a dire il 2+1. Per sfidare la sorte ci sono diverse modalità, utili a venire incontro a tutti i giocatori: non solo in ricevitoria, ma anche online e mediante l’app ufficiale di Eurojackpot. Questo, naturalmente, vale per tutti i giocatori dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Non solo non siete soli, ma a farvi compagnia vi sono numerosi giocatori stranieri.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 8 aprile 2022 (conc 16/2022)

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE EUROJACKPOT

Mentre rimaniamo in attesa di sapere quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, volgiamo adesso lo sguardo alle quote dell’ultima estrazione. Venerdì nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata, ma un giocatore della Slovacchia ha abbracciato il “5+1”, portandosi a casa 713.768,60 euro. Registrato anche un “5+0” da 402.532,30 euro in Olanda. La combinazione vincente è stata 19 20 24 36 41, Euronumeri 4 e 5.

Hanno fatto festa anche coloro che non hanno centrato nessuno dei due Euronumeri, ma tutta la cinquina della combinazione. Sono sette in questo caso le vincite, ognuna delle quali da oltre 136mila euro. E poi ci sono i 12 fortunati del 4+2, che si sono intascati 5.533 euro a testa. Da ultimo, le tre vincite più alte in Italia sono riferibili al 4+1: esse hanno fruttato 360,80 euro e sono state nel totale 230 in tutto il Vecchio Continente.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 aprile 2022 (conc 15/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 15 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA