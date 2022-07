EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 15 luglio 2022 (conc 44/2022)

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Possono sette numeri cambiare la vita di una persona? Sì, se sono quelli di Eurojackpot. L’estrazione di oggi dei numeri vincenti ci regala una nuova combinazione fortunata che potrebbe riservarvi delle belle sorprese. Abbiamo seguito l’appuntamento in diretta per consentirvi di procedere subito con la verifica della vostra schedina di gioco, ma non lasciate che la fretta vi tradisca portandovi ad una anche piccola distrazione. Del resto, potete contare su diversi sistemi di verifica. Oltre alla vostra ricevitoria di fiducia, c’è anche la sezione messa a disposizione da Eurojackpot sul proprio sito ufficiale.

Per controllare se avete vinto non dovete fare altro che inserire il numero di concorso e il codice di ricevuta, poi cliccare su “scopri se hai vinto” e scoprire così l’ammontare del premio in casi di estrazione fortunata. Ma Eurojackpot mette a disposizione anche la verifica della propria giocata tramite l’app, con la quale è anche possibile partecipare ai concorsi. Dunque, non ci resta che augurarvi buona fortuna con i numeri vincenti di oggi! (agg. si Silvana Palazzo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 15 LUGLIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

9 – 19 – 16 – 32 – 11

EURONUMERI

3 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI MAXI MONTEPREMI

Un super bottino quello messo in palio oggi da Eurojackpot. Con l’estrazione di oggi, venerdì 15 luglio 2022, si possono vincere infatti ben 104 milioni di euro. A patto ovviamente di indovinare i cinque numeri vincenti e i due Euronumeri, che insieme compongono la combinazione fortunata per la quale avete effettuato la vostra giocata. Se invece non avete ancora la vostra schedina, potete rimediare subito, del resto partecipare a questo concorso è semplice. Basta compilare la schedina inserendo una o più combinazioni.

Bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi invece tra 1 e 12, altrimenti si può richiedere una combinazione casuale. Eurojackpot offre anche la possibilità di ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a propria scelta da 2 a 10. La schedina di gioco può essere convalidata in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sull’App Eurojackpot. Dunque, avete ampia scelta, ma senza nessuna variazione di costo. A voi la scelta dunque!

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO EUROJACKPOT

Nell’ultima estrazione di Eurojackpot il montepremi non è stato agguantato, ma si può parlare comunque di concorso fortunato. Sono stati vinti nel complesso oltre 9 milioni di euro. Approfondiamo, dunque, il tema delle quote dell’ultima estrazione, perché rendono l’idea di quel che può accedere. Cinque giocate hanno sfiorato il 5+2, fallendo per un solo Euronumero. Ma avendo centrato la seconda delle 12 categorie di vincita a disposizione, hanno fruttato un premio di 340.524,60 euro ciascuno. Stesso importo viene attribuito a coloro che hanno centrato il 5+0.

In questo caso le schedine risultate fortunate sono 2. Ci sono poi ben 17 giocate premiate col 4+2, quindi con 8.339,90 euro per ognuna. A seguire le categorie di vincita di Eurojackpot restanti. Si arriva fino al 2+1 con cui si possono vincere 10,30 euro. Un bell’esempio di quel che potrebbe accadere stasera, anche se l’auspicio resta ovviamente quello di riuscire a conquistare il maxi montepremi di oggi, per farlo poi ripartire da 10 milioni di euro la prossima settimana.











