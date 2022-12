Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 16 dicembre (conc 87/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, CACCIA AL MONTEPREMI

L’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti tornano nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, con un montepremi da 17 milioni di euro che, inevitabilmente, ingolosisce tutti i fortunati scommettitori e – quantomeno – assicura loro la possibilità di effettuare autentici sogni a occhi aperti. Sarà una serata contrassegnata dal bacio della Dea Bendata? Occorrerà naturalmente attendere l’esito dei sorteggi per conoscere la risposta. Ricordiamo che si tengono ogni martedì e venerdì e il jackpot può giungere, da regolamento, fino a 120 milioni di euro (tetto massimo).

Ma come si gioca all’Eurojackpot? Quali sono le modalità corrette per acciuffare il montepremi? Vi rassicuriamo subito in tal senso, specificando che, per potersi concedere un’esultanza, sarà opportuno intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa di 2 euro. Le categorie di vincita dell’Eurojackpot non sono poche: si passa dalla più ambìta (il 5+2) al premio minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse relative ai numeri vincenti possono essere eseguite attraverso il web oppure in ricevitoria.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo a esaminare con voi lettori la più recente estrazione dell’Eurojackpot, quella di martedì 13 dicembre 2022. Nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot: dopo l’ultimo sorteggio, festeggiano i cinque giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 186.272,60 euro. Le vincite sono state messe a segno in Germania (4) e Spagna. Realizzati anche quattro “5+0” da 131.311,30 euro. La combinazione vincente è stata 3 13 33 36 47, Euronumeri 3 e 11.

Come riporta il sito web Agipronews, ricordiamo il 14 dicembre di quattro anni fa, quando furono realizzate, nello stesso concorso, ben due vincite da 52.735,80€ ciascuna. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 16 DICEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI











