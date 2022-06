Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 17 giugno 2022 (con. 36/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, IN ARRIVO GRANDI PREMI?

Seconda estrazione della settimana per Eurojackpot carica di aspettative dei tantissimi giocatori in giro per l’Europa che decidono di tentare la fortuna. Siamo giunti al 36esimo appuntamento dell’anno. Visto che nessuno a inizio settimana è riuscito a imitare la vincita milionaria del fortunato giocatore tedesco che il 27 maggio scorso ha conquistato il premio di prima categoria, il montepremi è salito a quota 37 milioni di euro. Un gran bel bottino, dunque, quello che potrebbe essere vinto oggi. Martedì comunque le occasioni non sono mancate.

La Germania, ad esempio, ha sfiorato il premio di prima categoria, portando però a casa un grandioso 5+1 da 828.150,10 euro. Non è andata male neppure a colui che ha centrato il 5, visto che ha vinto 467.038,10 euro. In questo caso la giocata fortunata è stata fatta in Spagna. Ma a Eurojackpot si vince anche con altre combinazioni, infatti ci sono 12 categorie di vincita. Ad esempio, per il 4+2 ci sono state 14 vincite da 5.502,60 euro ciascuna.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT E LE “OPZIONI”

Ma come si gioca a Eurojackpot? Informazioni fondamentali per non perdersi l’appuntamento odierno. Ma sono anche semplici. In primis, bisogna scegliere 5 numeri da 1 a 50, e 2 Euronumeri da 1 a 12. L’auspicio è di centrare il 5+2 per conquistare il Jackpot milionario. Dunque, si può compilare la schedina, inserendo una o più combinazioni, ma si può anche richiedere una combinazione casuale se si preferisce lasciare del tutto le redini al fato. Inoltre, c’è anche la possibilità di giocare in abbonamento, ripetendo la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a propria scelta da 2 a 10.

Non cambia solo la modalità di gioco, ma anche il luogo in cui giocare a Eurojackpot. Infatti, è possibile convalidare la propria schedina in ricevitoria, ma a disposizione ci sono anche i siti abilitati o in alternativa l’App Eurojackpot, che poi torna utile anche per la verifica dei numeri vincenti.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 17 GIUGNO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

