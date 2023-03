Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 17 marzo (conc. 22/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO?

Ultimissime ore prima dell’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, venerdì 17 marzo 2023. Il jackpot di questo ventiduesimo concorso ha raggiunto i 48 milioni di euro, una cifra che accorcia sempre di più la distanzia dal massimo montepremi di 120 milioni di euro. Il sorteggio dell’Eurojackpot si tiene ogni martedì e venerdì a Helsinki, alle ore 20 italiane, e tiene con il fiato sospeso ben 18 Paesi del Vecchio Continente, uniti ma anche divisi in questa caccia al jackpot.

Per partecipare all’Eurojackpot basta scegliere 5 numeri su 50, a cui vanno aggiunti 2 Euronumeri su 12. Il costo della giocata è pari a 2 euro, cifra che consente di compilare l’apposita schedina in ricevitoria ma anche online, sul sito oppure tramite la app ufficiale. I premi del gioco non sono fissi, perché dipendono naturalmente dal jackpot ma anche dalle combinazioni che siete riusciti a indovinare. Si parte da un premio minimo – ma comunque goloso – con la combinazione 2+1, mentre il premio più sostanzioso arriva senza dubbio con l’ambitissima combinazione 5+2.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Mentre aspettiamo il momento dell’estrazione odierna dell’Eurojackpot, possiamo approfittarne per capire che cosa è successo durante il precedente concorso, il numero ventuno che ha avuto luogo martedì 14 marzo. La combinazione fortunata della scorsa settimana era: 9 – 16 – 32 – 34 – 48 a cui aggiungere gli Euronumeri 2 – 6. Martedì scorso un fortunatissimo giocatore dalla Germania ha portato a casa la bellezza di 1.117.249,40 euro azzeccando la combinazione 5+1. Molto bene anche per i 5+0 che sono stati cinque, conquistati in Germania, Danimarca, Olanda, Spagna e Svezia. In questo caso i cinque giocatori sono tornati a casa con un ragguardevole premio di 126.015,30 euro. Il jackpot di questa sera è dunque salito raggiungendo la cifra di 48 milioni di euro.

Se siete giocatori affezionati a una particolare combinazione, potete scegliere di far partecipare questi stessi numeri a più di un concorso. In che modo? È sufficiente scegliere di giocare in abbonamento per un numero minimo di 2 estrazioni e un massimo di 10. Se compilerete una schedina fisica dovrete barrare il numero di concorsi consecutivi, mentre chi scommette online dovrà selezionare appunto l’opzione “gioca in abbonamento”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 17 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

